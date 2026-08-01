Giá PLUS hôm nay

Giá PLUS (PLUS) theo thời gian thực hôm nay là $ 6.84, biến động 0.01% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PLUS sang USD là $ 6.84 mỗi PLUS.

PLUS hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 136,837, với nguồn cung lưu hành 20.00K PLUS. Trong vòng 24 giờ qua, PLUS được giao dịch trong khoảng từ $ 6.84 (thấp) đến $ 6.84 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 14.87, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.221767.

Về hiệu suất ngắn hạn, PLUS biến động +0.01% trong giờ qua và -0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.46.

Thông tin thị trường PLUS (PLUS)

Vốn hóa thị trường $ 136.84K$ 136.84K $ 136.84K Khối lượng (24H) $ 1.46$ 1.46 $ 1.46 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 6.84M$ 6.84M $ 6.84M Nguồn cung lưu thông 20.00K 20.00K 20.00K Tổng cung 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của PLUS là $ 136.84K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.46. Nguồn cung lưu hành của PLUS là 20.00K, với tổng nguồn cung là 1000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 6.84M.