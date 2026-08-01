Giá Pika Protocol hôm nay

Giá Pika Protocol (PIKA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.312339, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PIKA sang USD là $ 0.312339 mỗi PIKA.

Pika Protocol hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 5,934,435, với nguồn cung lưu hành 19.00M PIKA. Trong vòng 24 giờ qua, PIKA được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.26, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00342553.

Về hiệu suất ngắn hạn, PIKA biến động -- trong giờ qua và +3.11% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 11.04.

Thông tin thị trường Pika Protocol (PIKA)

Vốn hóa thị trường $ 5.93M$ 5.93M $ 5.93M Khối lượng (24H) $ 11.04$ 11.04 $ 11.04 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 31.23M$ 31.23M $ 31.23M Nguồn cung lưu thông 19.00M 19.00M 19.00M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Pika Protocol là $ 5.93M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 11.04. Nguồn cung lưu hành của PIKA là 19.00M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 31.23M.