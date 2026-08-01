Giá Phil hôm nay

Giá Phil (PHIL) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PHIL sang USD là $ 0 mỗi PHIL.

Phil hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 162,082, với nguồn cung lưu hành 1.00B PHIL. Trong vòng 24 giờ qua, PHIL được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.075164, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PHIL biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 32.42.

Thông tin thị trường Phil (PHIL)

Vốn hóa thị trường $ 162.08K$ 162.08K $ 162.08K Khối lượng (24H) $ 32.42$ 32.42 $ 32.42 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 162.08K$ 162.08K $ 162.08K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Phil là $ 162.08K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 32.42. Nguồn cung lưu hành của PHIL là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 162.08K.