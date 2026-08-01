Pear Protocol là gì?

Pear Protocol là nơi dành cho giao dịch cặp. Nó cho phép người dùng thực hiện các 'giao dịch cặp' dài-giảm với đòn bẩy, trên chuỗi, chỉ bằng một cú nhấp chuột. Ví dụ, nếu bạn nghĩ Solana sẽ vượt trội hơn Cardano, bạn có thể mua dài cặp SOL/ADA trên Pear, biểu đồ hóa nó một cách dễ dàng, dễ dàng xem và quản lý rủi ro của mình, rồi chia sẻ vị thế của bạn với cộng đồng. Tất cả các vị thế đều chỉ yêu cầu tiền ổn định (USDC) làm tài sản thế chấp, và mức đòn bẩy lên đến 60 lần có sẵn trên một số cặp.

Giá hiện tại của Pear Protocol là bao nhiêu?

Pear Protocol (PEAR) đang giao dịch ở mức ₫375.34912032756620000, thể hiện sự biến động giá là 0.14% trong 24 giờ qua. Dữ liệu trực tiếp này tổng hợp giá từ các sàn giao dịch toàn cầu để cung cấp cho nhà giao dịch một định giá thị trường chính xác tại bất kỳ thời điểm nào.

Pear Protocol đóng vai trò gì trong hệ sinh thái của mình?

Là tài sản cốt lõi trong mạng lưới -- và là một phần của lĩnh vực Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Perpetuals,Arbitrum Ecosystem, PEAR thường hỗ trợ các chức năng thiết yếu như thanh toán, staking, bỏ phiếu quản trị và khuyến khích thanh khoản. Thiết kế của nó có thể ảnh hưởng đến cách các ứng dụng hoặc hợp đồng thông minh hoạt động trong toàn bộ hệ sinh thái.

Hiện nay, PEAR được giao dịch tích cực ra sao?

Trong 24 giờ qua, PEAR đã ghi nhận khối lượng giao dịch là ₫--. Khối lượng giao dịch cao thường báo hiệu sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư, tính thanh khoản lành mạnh hơn và khả năng thực thi tốt hơn cho cả nhà giao dịch nhỏ lẫn lớn.

Nguồn cung lưu hành của Pear Protocol là bao nhiêu?

Có 483688256.704332 token đang lưu hành vào hôm nay, điều này quyết định số lượng có sẵn để giao dịch. Nguồn cung lưu hành giúp nhà đầu tư đánh giá mức độ khan hiếm, động lực lạm phát cũng như tiềm năng phân bổ token trong dài hạn.

Vốn hóa thị trường và thứ hạng của PEAR là bao nhiêu?

Pear Protocol hiện đang giữ thứ hạng thị trường số #1369 với vốn hóa thị trường là ₫181552629531.302940000, đưa nó vào nhóm các tài sản được công nhận trong lĩnh vực của mình và giúp nhà đầu tư đo lường quy mô tương đối của nó.

Thành tích của Pear Protocol trong 24 giờ qua thế nào?

Giá của nó đã thể hiện sự biến động giá là 0.14% trong 24 giờ qua. Biến động ngắn hạn có thể bị ảnh hưởng bởi tâm lý giao dịch, thay đổi về thanh khoản hoặc những diễn biến liên quan đến mạng lưới --.

Pear Protocol so sánh thế nào với các tài sản tương tự trong cùng danh mục?

Trong phân khúc Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Perpetuals,Arbitrum Ecosystem, PEAR thể hiện hoạt động cạnh tranh nhờ mức giao dịch mạnh mẽ, thanh khoản cao và các trường hợp sử dụng đang diễn ra trong hệ sinh thái của mình.