Giá MattleFun hôm nay

Giá MattleFun (MATTLE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00434661, biến động 0.09% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MATTLE sang USD là $ 0.00434661 mỗi MATTLE.

MattleFun hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 204,059, với nguồn cung lưu hành 17.50M MATTLE. Trong vòng 24 giờ qua, MATTLE được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00427085 (thấp) đến $ 0.00437731 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.100965, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00407366.

Về hiệu suất ngắn hạn, MATTLE biến động +0.31% trong giờ qua và +1.18% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 366.86.

Thông tin thị trường MattleFun (MATTLE)

Vốn hóa thị trường $ 204.06K$ 204.06K $ 204.06K Khối lượng (24H) $ 366.86$ 366.86 $ 366.86 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 192.80K$ 192.80K $ 192.80K Nguồn cung lưu thông 17.50M 17.50M 17.50M Tổng cung 44,354,619.319813 44,354,619.319813 44,354,619.319813

Vốn hoá thị trường hiện tại của MattleFun là $ 204.06K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 366.86. Nguồn cung lưu hành của MATTLE là 17.50M, với tổng nguồn cung là 44354619.319813. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 192.80K.