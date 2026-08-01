Giá Large Language Model hôm nay

Giá Large Language Model (LLM) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.87% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LLM sang USD là $ 0 mỗi LLM.

Large Language Model hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 108,920, với nguồn cung lưu hành 999.84M LLM. Trong vòng 24 giờ qua, LLM được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.143695, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, LLM biến động +0.00% trong giờ qua và -6.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 24.93K.

Thông tin thị trường Large Language Model (LLM)

Vốn hóa thị trường $ 108.92K$ 108.92K $ 108.92K Khối lượng (24H) $ 24.93K$ 24.93K $ 24.93K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 108.92K$ 108.92K $ 108.92K Nguồn cung lưu thông 999.84M 999.84M 999.84M Tổng cung 999,836,097.716554 999,836,097.716554 999,836,097.716554

Vốn hoá thị trường hiện tại của Large Language Model là $ 108.92K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 24.93K. Nguồn cung lưu hành của LLM là 999.84M, với tổng nguồn cung là 999836097.716554. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 108.92K.