Giá Gitbounty hôm nay

Giá Gitbounty (GITB) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GITB sang USD là $ 0 mỗi GITB.

Gitbounty hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 11,519.29, với nguồn cung lưu hành 100.00B GITB. Trong vòng 24 giờ qua, GITB được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GITB biến động -- trong giờ qua và -0.21% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Gitbounty (GITB)

Vốn hóa thị trường $ 11.52K$ 11.52K $ 11.52K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 11.52K$ 11.52K $ 11.52K Nguồn cung lưu thông 100.00B 100.00B 100.00B Tổng cung 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Gitbounty là $ 11.52K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GITB là 100.00B, với tổng nguồn cung là 100000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 11.52K.