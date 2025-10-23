Thông tin giá theo USD của fxhash (FXH)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00796363 $ 0.00796363 $ 0.00796363 Thấp nhất 24H $ 0.01119702 $ 0.01119702 $ 0.01119702 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00796363$ 0.00796363 $ 0.00796363 Cao nhất 24H $ 0.01119702$ 0.01119702 $ 0.01119702 ATH $ 0.03486908$ 0.03486908 $ 0.03486908 Giá thấp nhất $ 0.00382405$ 0.00382405 $ 0.00382405 Biến động giá (1 giờ) -0.06% Biến động giá (1D) -23.97% Biến động giá (7 ngày) +13.97% Biến động giá (7 ngày) +13.97%

Giá thời gian thực của fxhash (FXH) là $0.00837237. Trong 24 giờ qua, FXH được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00796363 và cao nhất là $ 0.01119702, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FXH là $ 0.03486908, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00382405.

Về hiệu suất ngắn hạn, FXH đã biến động -0.06% trong 1 giờ qua, -23.97% trong 24 giờ và +13.97% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường fxhash (FXH)

Vốn hóa thị trường $ 4.36M$ 4.36M $ 4.36M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 8.38M$ 8.38M $ 8.38M Nguồn cung lưu thông 520.00M 520.00M 520.00M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của fxhash là $ 4.36M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FXH là 520.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 8.38M.