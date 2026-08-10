Giá FISH2 hôm nay

Giá FISH2 (FISH2) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.64% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FISH2 sang USD là $ 0 mỗi FISH2.

FISH2 hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 12,187.12, với nguồn cung lưu hành 999.35M FISH2. Trong vòng 24 giờ qua, FISH2 được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, FISH2 biến động -0.05% trong giờ qua và -4.28% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường FISH2 (FISH2)

Vốn hóa thị trường $ 12.19K$ 12.19K $ 12.19K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 12.19K$ 12.19K $ 12.19K Nguồn cung lưu thông 999.35M 999.35M 999.35M Tổng cung 999,351,843.801489 999,351,843.801489 999,351,843.801489

Vốn hoá thị trường hiện tại của FISH2 là $ 12.19K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FISH2 là 999.35M, với tổng nguồn cung là 999351843.801489. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 12.19K.