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Giá Evmos theo thời gian thực hôm nay là 0 USD. Vốn hoá thị trường của EVMOS là 230,119 USD. Theo dõi cập nhật giá EVMOS sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Evmos theo thời gian thực hôm nay là 0 USD. Vốn hoá thị trường của EVMOS là 230,119 USD. Theo dõi cập nhật giá EVMOS sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Evmos (EVMOS)

Chưa niêm yết

Giá theo thời gian thực 1 EVMOS sang USD

$0.00044869
$0.00044869$0.00044869
+0.04%1D
mexc
Dữ liệu token này được lấy từ bên thứ ba. MEXC chỉ đóng vai trò tổng hợp thông tin. Khám phá các token được niêm yết khác trên thị trường MEXC Spot!
USD
Biểu đồ giá Evmos (EVMOS) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 03:05:03 (UTC+8)

Giá Evmos hôm nay

Giá Evmos (EVMOS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 4.77% trong 24 giờ qua. Tỷ giá EVMOS sang USD là $ 0 mỗi EVMOS.

Evmos hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 230,119, với nguồn cung lưu hành 512.69M EVMOS. Trong vòng 24 giờ qua, EVMOS được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 6.84, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, EVMOS biến động +0.74% trong giờ qua và -2.17% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 0.28.

Thông tin thị trường Evmos (EVMOS)

$ 230.12K
$ 230.12K$ 230.12K

$ 0.28
$ 0.28$ 0.28

$ 448.84K
$ 448.84K$ 448.84K

512.69M
512.69M 512.69M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Evmos là $ 230.12K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 0.28. Nguồn cung lưu hành của EVMOS là 512.69M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 448.84K.

Lịch sử giá Evmos theo USD

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0
$ 0$ 0
Thấp nhất 24H
$ 0
$ 0$ 0
Cao nhất 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 6.84
$ 6.84$ 6.84

$ 0
$ 0$ 0

+0.74%

+4.77%

-2.17%

-2.17%

Lịch sử giá theo USD của Evmos (EVMOS)

Trong hôm nay, biến động giá của Evmos/USD là $ 0.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của Evmos/USD là $ 0.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của Evmos/USD là $ 0.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của Evmos/USD là $ 0.

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ 0+4.77%
30 ngày$ 0-29.68%
60 ngày$ 0-54.24%
90 ngày$ 0--

Dự đoán giá Evmos

Dự đoán giá Evmos (EVMOS) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của EVMOS vào năm 2030 là $ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Evmos (EVMOS) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Evmos có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt $ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Evmos sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá EVMOS cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Evmos.

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Giới thiệu Evmos

Giá hiện tại của Evmos là bao nhiêu?

Evmos đang giao dịch ở mức ₫, thể hiện biến động giá là 4.76% trong 24 giờ qua. Con số trực tiếp này phản ánh dữ liệu giao dịch thị trường theo thời gian thực được tổng hợp từ các sàn giao dịch toàn cầu.

EVMOS so với thị trường tiền mã hóa toàn cầu như thế nào?

Biến động hàng ngày của nó là 4.76% có thể được so sánh với mức trung bình chung của thị trường. Nếu EVMOS vượt trội hơn thị trường, điều đó cho thấy nhu cầu mua mạnh mẽ hoặc những diễn biến tích cực riêng biệt đối với hệ sinh thái của nó.

Hiệu suất của Evmos so với các token thuộc Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Osmosis Ecosystem,Coinbase Ventures Portfolio,Circle Ventures Portfolio,Galaxy Digital Portfolio ra sao?

Trong phân khúc Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Osmosis Ecosystem,Coinbase Ventures Portfolio,Circle Ventures Portfolio,Galaxy Digital Portfolio, EVMOS thể hiện sức cạnh tranh nhờ khối lượng giao dịch, vốn hóa thị trường và hoạt động đang diễn ra trên mạng lưới --.

Vốn hóa thị trường của Evmos hôm nay là bao nhiêu?

Vốn hóa thị trường của ₫6061400069.228090000 đặt EVMOS ở vị trí #4556, cho thấy mức độ trưởng thành tương đối và niềm tin của nhà đầu tư so với các token khác.

Mức giá dao động trong 24 giờ là bao nhiêu?

Giá hôm nay dao động từ ₫ đến ₫, cung cấp bối cảnh cho các nhà giao dịch theo dõi biến động và cấu trúc thị trường.

Khối lượng giao dịch của EVMOS sôi động ra sao?

Evmos đã tạo ra ₫-- trong khối lượng giao dịch 24 giờ. Khối lượng cao thường tương quan với xu hướng giá mạnh hơn và thanh khoản thị trường tốt hơn.

Nguồn cung ảnh hưởng thế nào đến định giá của EVMOS?

Với 512693177.0 token đang lưu hành, mức nguồn cung giúp xác định tính khan hiếm và định giá dài hạn, đặc biệt khi so sánh với các token khác có mô hình lạm phát hoặc giảm phát.

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Evmos

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 03:05:03 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Evmos (EVMOS)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

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