Giá Ember Third Eye hôm nay

Giá Ember Third Eye (ETHIRD) theo thời gian thực hôm nay là $ 1.048, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ETHIRD sang USD là $ 1.048 mỗi ETHIRD.

Ember Third Eye hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 10,650,917, với nguồn cung lưu hành 10.16M ETHIRD. Trong vòng 24 giờ qua, ETHIRD được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.14, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 1.029.

Về hiệu suất ngắn hạn, ETHIRD biến động -- trong giờ qua và -0.03% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 314.38.

Thông tin thị trường Ember Third Eye (ETHIRD)

Vốn hóa thị trường $ 10.65M$ 10.65M $ 10.65M Khối lượng (24H) $ 314.38$ 314.38 $ 314.38 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 10.65M$ 10.65M $ 10.65M Nguồn cung lưu thông 10.16M 10.16M 10.16M Tổng cung 10,163,619.09756 10,163,619.09756 10,163,619.09756

Vốn hoá thị trường hiện tại của Ember Third Eye là $ 10.65M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 314.38. Nguồn cung lưu hành của ETHIRD là 10.16M, với tổng nguồn cung là 10163619.09756. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 10.65M.