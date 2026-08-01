Giá DeathSTR hôm nay

Giá DeathSTR (DEATHSTR) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 6.42% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DEATHSTR sang USD là $ 0 mỗi DEATHSTR.

DeathSTR hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 97,416, với nguồn cung lưu hành 577.66M DEATHSTR. Trong vòng 24 giờ qua, DEATHSTR được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.0014758, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DEATHSTR biến động -0.13% trong giờ qua và -8.74% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 830.86.

Thông tin thị trường DeathSTR (DEATHSTR)

Vốn hóa thị trường $ 97.42K$ 97.42K $ 97.42K Khối lượng (24H) $ 830.86$ 830.86 $ 830.86 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 97.42K$ 97.42K $ 97.42K Nguồn cung lưu thông 577.66M 577.66M 577.66M Tổng cung 577,663,839.4362298 577,663,839.4362298 577,663,839.4362298

Vốn hoá thị trường hiện tại của DeathSTR là $ 97.42K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 830.86. Nguồn cung lưu hành của DEATHSTR là 577.66M, với tổng nguồn cung là 577663839.4362298. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 97.42K.