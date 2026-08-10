Giá DarkDrop hôm nay

Giá DarkDrop (DARKDROP) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DARKDROP sang USD là $ 0 mỗi DARKDROP.

DarkDrop hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 10,104.8, với nguồn cung lưu hành 999.96M DARKDROP. Trong vòng 24 giờ qua, DARKDROP được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DARKDROP biến động -- trong giờ qua và +0.36% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường DarkDrop (DARKDROP)

Vốn hóa thị trường $ 10.10K$ 10.10K $ 10.10K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 10.10K$ 10.10K $ 10.10K Nguồn cung lưu thông 999.96M 999.96M 999.96M Tổng cung 999,955,198.97624 999,955,198.97624 999,955,198.97624

Vốn hoá thị trường hiện tại của DarkDrop là $ 10.10K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DARKDROP là 999.96M, với tổng nguồn cung là 999955198.97624. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 10.10K.