Giá crypto guy hôm nay

Giá crypto guy (CRYPTO GUY) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.67% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CRYPTO GUY sang USD là $ 0 mỗi CRYPTO GUY.

crypto guy hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 33,349, với nguồn cung lưu hành 950.00M CRYPTO GUY. Trong vòng 24 giờ qua, CRYPTO GUY được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00152308, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CRYPTO GUY biến động -0.29% trong giờ qua và -24.77% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường crypto guy (CRYPTO GUY)

Vốn hóa thị trường $ 33.35K$ 33.35K $ 33.35K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 35.10K$ 35.10K $ 35.10K Nguồn cung lưu thông 950.00M 950.00M 950.00M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của crypto guy là $ 33.35K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CRYPTO GUY là 950.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 35.10K.