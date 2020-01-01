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Top token Trình tối ưu lợi nhuận theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Trình tối ưu lợi nhuận. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.642
+1.12%
+6.82%
+23.13%
$ 159.84M
$ 57.91K
2
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.5026
+0.55%
-6.50%
-6.40%
$ 12.59M
$ 35.53K
3
Alpha Fi
Alpha Fi
ALPHA
$ 0.622212
-0.77%
+0.00%
+1.74%
$ 6.20M
$ 845.25
4
Stake DAO
Stake DAO
SDT
$ 0.081365
-0.36%
-0.00%
+3.54%
$ 5.55M
$ 260.60
5
Equilibria Finance
Equilibria Finance
EQB
$ 0.02866175
0.00%
0.00%
+1.10%
$ 2.87M
$ 42.99
6
Penpie
Penpie
PNP
$ 0.163194
0.00%
--
-0.32%
$ 1.63M
$ 12.84
7
Eris Amplified Luna
Eris Amplified Luna
AMPLUNA
$ 0.094129
+0.10%
-0.00%
+2.82%
$ 1.23M
$ 12.64K
8
Levva Protocol
Levva Protocol
LVVA
$ 0.00037127
-0.77%
-0.01%
-4.95%
$ 734.98K
$ 892.20K
9
Crocodile Finance
Crocodile Finance
CROC
$ 5.74
0.00%
--
-1.03%
$ 653.68K
$ 1.16
10
NAV
NAV
NAV
$ 0.00060318
0.00%
--
-14.53%
$ 603.18K
$ 1.75
11
Bifrost
Bifrost
BNC
$ 0.01495
+0.31%
+0.83%
+11.89%
$ 560.78K
$ 2.14M
12
Asymmetry USDaf
Asymmetry USDaf
USDAF
$ 0.99253
-0.04%
0.00%
-0.10%
$ 283.71K
$ 799.77
13
stabble
stabble
STB
$ 0.00052224
-1.36%
-0.10%
-10.60%
$ 261.12K
$ 321.80
14
Mintly
Mintly
MLY
$ 0.00012715
-0.35%
-0.00%
-26.32%
$ 53.42K
$ 1.52K
15
SNAKE
SNAKE
SNAKE
$ 0.02423748
+0.47%
+0.02%
+7.01%
$ 53.33K
$ 2.29
16
gSNAKE
gSNAKE
GSNAKE
$ 0.941912
+0.48%
-0.05%
+14.79%
$ 39.33K
$ 257.97
17
Yeet
Yeet
YEET
$ 4.801E-5
-0.31%
+3.90%
-0.74%
$ 33.65K
--
18
Singularry AI
Singularry AI
SINGULARRY
$ 0.01067
0.00%
-4.38%
-11.86%
--
$ 4.32M

Câu hỏi thường gặp

Token Trình tối ưu lợi nhuận là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Trình tối ưu lợi nhuận đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 18 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $193.19M.
Token Trình tối ưu lợi nhuận nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Trình tối ưu lợi nhuận được theo dõi trên MEXC, CVX đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 6.82% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Trình tối ưu lợi nhuận trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 18 token Trình tối ưu lợi nhuận, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Trình tối ưu lợi nhuận phổ biến bao gồm CVX, ATM, ALPHA. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Trình tối ưu lợi nhuận là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Trình tối ưu lợi nhuận là khoảng $193.19M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Trình tối ưu lợi nhuận, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.