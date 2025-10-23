Thông tin giá theo USD của Crocodile Finance (CROC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 12.58 Cao nhất 24H $ 15.04 ATH $ 29.85 Giá thấp nhất $ 9.96 Biến động giá (1 giờ) -0.06% Biến động giá (1D) -11.31% Biến động giá (7 ngày) -22.93%

Giá thời gian thực của Crocodile Finance (CROC) là $13.06. Trong 24 giờ qua, CROC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 12.58 và cao nhất là $ 15.04, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CROC là $ 29.85, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 9.96.

Về hiệu suất ngắn hạn, CROC đã biến động -0.06% trong 1 giờ qua, -11.31% trong 24 giờ và -22.93% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Crocodile Finance (CROC)

Vốn hóa thị trường $ 2.27M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.27M Nguồn cung lưu thông 173.93K Tổng cung 173,927.1726143236

Vốn hoá thị trường hiện tại của Crocodile Finance là $ 2.27M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CROC là 173.93K, với tổng nguồn cung là 173927.1726143236. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.27M.