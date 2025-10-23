Thông tin giá theo USD của Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.16748 $ 0.16748 $ 0.16748 Thấp nhất 24H $ 0.18408 $ 0.18408 $ 0.18408 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.16748$ 0.16748 $ 0.16748 Cao nhất 24H $ 0.18408$ 0.18408 $ 0.18408 ATH $ 4.1$ 4.1 $ 4.1 Giá thấp nhất $ 0.07169$ 0.07169 $ 0.07169 Biến động giá (1 giờ) +0.27% Biến động giá (1D) -1.94% Biến động giá (7 ngày) -0.87% Biến động giá (7 ngày) -0.87%

Giá thời gian thực của Eris Amplified Luna (AMPLUNA) là $0.175003. Trong 24 giờ qua, AMPLUNA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.16748 và cao nhất là $ 0.18408, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của AMPLUNA là $ 4.1, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.07169.

Về hiệu suất ngắn hạn, AMPLUNA đã biến động +0.27% trong 1 giờ qua, -1.94% trong 24 giờ và -0.87% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

Vốn hóa thị trường $ 522.00K$ 522.00K $ 522.00K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 522.00K$ 522.00K $ 522.00K Nguồn cung lưu thông 2.98M 2.98M 2.98M Tổng cung 2,982,779.635695 2,982,779.635695 2,982,779.635695

Vốn hoá thị trường hiện tại của Eris Amplified Luna là $ 522.00K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của AMPLUNA là 2.98M, với tổng nguồn cung là 2982779.635695. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 522.00K.