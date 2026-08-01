Giá Alpha Fi hôm nay

Giá Alpha Fi (ALPHA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.633636, biến động 0.83% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ALPHA sang USD là $ 0.633636 mỗi ALPHA.

Alpha Fi hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 6,309,613, với nguồn cung lưu hành 9.96M ALPHA. Trong vòng 24 giờ qua, ALPHA được giao dịch trong khoảng từ $ 0.619557 (thấp) đến $ 0.637019 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 5.39, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.545245.

Về hiệu suất ngắn hạn, ALPHA biến động -0.43% trong giờ qua và +5.59% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 730.76.

Thông tin thị trường Alpha Fi (ALPHA)

Vốn hóa thị trường $ 6.31M$ 6.31M $ 6.31M Khối lượng (24H) $ 730.76$ 730.76 $ 730.76 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 6.34M$ 6.34M $ 6.34M Nguồn cung lưu thông 9.96M 9.96M 9.96M Tổng cung 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Alpha Fi là $ 6.31M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 730.76. Nguồn cung lưu hành của ALPHA là 9.96M, với tổng nguồn cung là 10000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 6.34M.