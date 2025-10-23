Thông tin giá theo USD của stabble (STB)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00539218 Cao nhất 24H $ 0.00644208 ATH $ 0.04127941 Giá thấp nhất $ 0.00301014 Biến động giá (1 giờ) +0.41% Biến động giá (1D) +4.13% Biến động giá (7 ngày) -10.27%

Giá thời gian thực của stabble (STB) là $0.00590784. Trong 24 giờ qua, STB được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00539218 và cao nhất là $ 0.00644208, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của STB là $ 0.04127941, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00301014.

Về hiệu suất ngắn hạn, STB đã biến động +0.41% trong 1 giờ qua, +4.13% trong 24 giờ và -10.27% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường stabble (STB)

Vốn hóa thị trường $ 583.63K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.95M Nguồn cung lưu thông 98.80M Tổng cung 500,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của stabble là $ 583.63K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của STB là 98.80M, với tổng nguồn cung là 500000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.95M.