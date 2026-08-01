Giá CapIX Protocol hôm nay

Giá CapIX Protocol (CPX) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 9.82% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CPX sang USD là $ 0 mỗi CPX.

CapIX Protocol hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 369,593, với nguồn cung lưu hành 535.36M CPX. Trong vòng 24 giờ qua, CPX được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00250919, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CPX biến động -0.08% trong giờ qua và +16.61% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 12.33K.

Thông tin thị trường CapIX Protocol (CPX)

Vốn hóa thị trường $ 369.59K$ 369.59K $ 369.59K Khối lượng (24H) $ 12.33K$ 12.33K $ 12.33K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 690.35K$ 690.35K $ 690.35K Nguồn cung lưu thông 535.36M 535.36M 535.36M Tổng cung 999,984,558.214118 999,984,558.214118 999,984,558.214118

Vốn hoá thị trường hiện tại của CapIX Protocol là $ 369.59K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 12.33K. Nguồn cung lưu hành của CPX là 535.36M, với tổng nguồn cung là 999984558.214118. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 690.35K.