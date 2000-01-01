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Top token Token bắc cầu theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Token bắc cầu. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 64.953,5
+0,17%
+0,31%
+1,82%
$ 1,30T
$ 3,72K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1.914,68
+0,35%
+0,05%
+2,62%
$ 231,30B
$ 49,91K
3
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 604,74
+0,17%
+0,67%
+2,30%
$ 81,55B
$ 17,49K
4
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1,00062
0,00%
0,00%
-0,02%
$ 74,84B
$ 37,41M
5
XRP
XRP
XRP
$ 1,0307
+0,52%
-0,17%
-4,20%
$ 64,16B
$ 8,64M
6
Solana
Solana
SOL
$ 76,56
+0,52%
+1,09%
+3,80%
$ 44,53B
$ 329,02K
7
Tron
Tron
TRX
$ 0,3306
+0,03%
+0,33%
+0,52%
$ 31,37B
$ 9,06M
8
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 54
+0,28%
-1,56%
-0,57%
$ 13,72B
$ 12,70K
9
Zcash
Zcash
ZEC
$ 508,85
-0,34%
-0,67%
+4,89%
$ 8,51B
$ 3,44K
10
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64.979,8
+0,19%
+0,31%
+1,79%
$ 7,58B
$ 1,88
11
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0,999284
+0,01%
0,00%
+0,04%
$ 4,06B
$ 50,38M
12
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2.121,2
0,00%
+0,62%
+1,98%
$ 3,46B
$ 0,06
13
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6,464
+0,51%
-0,14%
-4,83%
$ 2,80B
$ 21,60K
14
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0,000004639
+0,56%
+0,87%
-7,07%
$ 2,74B
$ 142,03B
15
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 4,05
+1,22%
+1,66%
+2,90%
$ 2,52B
$ 59,54K
16
Cronos
Cronos
CRO
$ 0,04814
+0,40%
-2,72%
-13,27%
$ 2,16B
$ 2,73M
17
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1,607
+0,79%
-0,58%
-8,37%
$ 2,10B
$ 270,07K
18
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0,7988
+0,29%
-1,50%
-4,99%
$ 1,35B
$ 975,73K
19
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0,9961
-0,01%
+0,01%
0,00%
$ 1,30B
$ 78,57K
20
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0,07758
+0,26%
+1,30%
+6,38%
$ 828,07M
$ 1,54M
21
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0,9967
0,00%
+0,05%
+0,01%
$ 492,83M
$ 8,18K
22
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1,488
+0,54%
+0,61%
+1,29%
$ 354,46M
$ 664,28K
23
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0,3232
+1,45%
-0,98%
-0,06%
$ 300,62M
$ 352,56K
24
SEI
SEI
SEI
$ 0,04133
+0,12%
-0,62%
-0,72%
$ 299,10M
$ 1,47M
25
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0,00004963
+0,26%
+0,81%
-1,06%
$ 273,86M
$ 2,15B
26
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0,06686
+0,31%
+0,45%
-0,70%
$ 133,02M
$ 826,56K
27
Lombard BTC
Lombard BTC
BTC.B
$ 64.943
+0,09%
+0,00%
+1,80%
$ 129,64M
$ 2,58M
28
$ 0,0414
+0,41%
-0,48%
-2,93%
$ 121,71M
$ 1,34M
29
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4.314,19
-0,09%
-0,00%
+6,70%
$ 117,90M
$ 3,57M
30
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 0,999891
+0,15%
0,00%
-0,01%
$ 115,83M
$ 71,57K
31
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0,11459
+0,55%
+0,26%
+0,55%
$ 96,74M
$ 580,97K
32
Unit Pump
Unit Pump
UPUMP
$ 0,00278059
-0,19%
+0,14%
+29,45%
$ 88,71M
$ 895,52K
33
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0,1838
+0,11%
-0,11%
-8,37%
$ 81,18M
$ 353,99K
34
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
$ 0,2316
-0,26%
-1,57%
-4,26%
$ 66,00M
$ 253,34K
35
ConstitutionDAO
ConstitutionDAO
PEOPLE
$ 0,00917
+1,85%
+20,26%
+31,52%
$ 46,17M
$ 15,41M
36
$ 0,004911
+0,45%
-0,06%
+2,20%
$ 42,85M
$ 10,97M
37
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1.903,62
-0,08%
+0,01%
+2,00%
$ 35,37M
$ 221,49K
38
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1,002
-0,20%
+0,00%
+0,20%
$ 34,41M
$ 3,02M
39
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0,3207
+0,09%
+3,99%
+17,97%
$ 28,26M
$ 233,02K
40
AVA
AVA
AVA
$ 0,2092
+1,25%
+2,99%
+22,66%
$ 15,39M
$ 293,36K
41
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1.913,46
+0,09%
0,00%
+2,54%
$ 14,18M
$ 360,57K
42
MyShell Token
MyShell Token
SHELL
$ 0,02022
-1,03%
+4,50%
+10,57%
$ 7,93M
$ 5,42M
43
Swell Network
Swell Network
SWELL
$ 0,0006406
-0,23%
+1,88%
+0,61%
$ 3,18M
$ 84,83M
44
Wrapped Glue
Wrapped Glue
WGLUE
$ 0,00267194
0,00%
--
-0,04%
$ 2,64M
$ 1,00
45
NEAR Intents Bridged USDT
NEAR Intents Bridged USDT
USDT
$ 0,998442
-0,16%
-0,00%
-0,08%
$ 2,61M
$ 6,83M
46
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0,999262
-0,67%
-0,00%
-0,17%
$ 2,47M
$ 55,59K
47
Alephim
Alephim
ALEPH
$ 0,00995
+0,20%
+0,40%
+2,26%
$ 2,46M
$ 5,28M
48
Bridged WBNB
Bridged WBNB
WBNB
$ 605,02
0,00%
-0,00%
+1,01%
$ 2,20M
$ 281,94
49
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
$ 0,998261
+0,11%
+0,00%
0,00%
$ 1,09M
$ 41,97K
50
Fiamma BTC
Fiamma BTC
FIABTC
$ 61.009
0,00%
--
+0,32%
$ 1,02M
$ 47,24

Câu hỏi thường gặp

Token Token bắc cầu là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Token bắc cầu đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 61 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $1887.30B.
Token Token bắc cầu nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Token bắc cầu được theo dõi trên MEXC, PEOPLE đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 20.26% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Token bắc cầu trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 61 token Token bắc cầu, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Token bắc cầu phổ biến bao gồm BTC, ETH, BNB. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Token bắc cầu là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Token bắc cầu là khoảng $1887.30B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Token bắc cầu, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.