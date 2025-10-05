XOCIETY (XO) là gì

XOCIETY là một trò chơi bắn súng POP kết hợp yếu tố phát triển RPG, lấy bối cảnh thế giới cyberpunk sâu sắc, với sự hậu thuẫn từ các nhà đầu tư như HASHED, Neoclassic, Spartan, KRAFTON và Sui. Đáng chú ý, với vai trò là dự án game chủ lực trên Sui, XOCIETY cũng là tựa game đầu tiên được cài sẵn trên thiết bị Sui Play.

Tokenomics của XOCIETY (XO)

Hiểu rõ tokenomics của XOCIETY (XO) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token XO ngay!

Nguồn XOCIETY

Để hiểu thêm về XOCIETY, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về XOCIETY Hôm nay giá của XOCIETY (XO) là bao nhiêu? Giá XO theo thời gian thực bằng USD là 0.003025 USD , được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất. Giá hiện tại của XO sang USD là bao nhiêu? $ 0.003025 . Truy cập Giá hiện tại của XO sang USD là. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác. Vốn hoá thị trường của XOCIETY là bao nhiêu? Vốn hoá thị trường của XO là -- USD . Vốn hoá thị trường = giá hiện tại × nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token. Nguồn cung lưu hành của XO là bao nhiêu? Nguồn cung lưu hành của XO là -- USD . Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của XO là bao nhiêu? XO đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD . Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của XO là bao nhiêu? XO từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD . Khối lượng giao dịch của XO là bao nhiêu? Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của XO là $ 78.59K USD . XO có tăng giá trong năm nay không? XO có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá XO để xem phân tích chi tiết hơn.

Cập nhập quan trọng về ngành XOCIETY (XO)

Thời gian (UTC+8) Loại Thông tin 10-04 13:39:16 Số liệu on-chain ETF Ethereum Spot của Hoa Kỳ Ghi Nhận Dòng Tiền Ròng 233,5 Triệu Đô La Hôm Qua 10-04 11:26:38 Xu hướng ngành tiền mã hóa Phát hành USDC vượt quá 75 tỷ, thị phần đạt 24,9% 10-03 10:20:00 Xu hướng ngành tiền mã hóa Tổng vốn hóa thị trường tiền mã hoá trở lại mức trên 4,2 nghìn tỷ USD, với mức tăng 2,3% trong 24 giờ 10-03 05:17:00 Xu hướng ngành tiền mã hóa Bitcoin phá mốc 120,000 đô la lần đầu tiên kể từ giữa tháng Tám 10-01 14:11:00 Xu hướng ngành tiền mã hóa Hôm qua, các ETF giao ngay Ethereum của Mỹ ghi nhận dòng tiền ròng vào là 127,5 triệu đô la, trong khi các ETF giao ngay Bitcoin ghi nhận dòng tiền ròng vào là 430 triệu đô la 09-30 18:14:00 Xu hướng ngành tiền mã hóa Tỷ lệ Funding hiện tại của các sàn CEX và DEX chính thống cho thấy thị trường đang ở trạng thái trung lập với xu hướng bearish nhẹ

