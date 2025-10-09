Tokenomics của XOCIETY (XO)
Tokenomics & phân tích giá XOCIETY (XO)
Khám phá tokenomics chính và dữ liệu giá XOCIETY (XO), bao gồm vốn hóa thị trường, chi tiết nguồn cung, FDV và lịch sử giá. Tìm hiểu giá trị hiện tại và vị thế thị trường của token chỉ trong nháy mắt.
Thông tin XOCIETY (XO)
XOCIETY là một trò chơi bắn súng POP kết hợp yếu tố phát triển RPG, lấy bối cảnh thế giới cyberpunk sâu sắc, với sự hậu thuẫn từ các nhà đầu tư như HASHED, Neoclassic, Spartan, KRAFTON và Sui. Đáng chú ý, với vai trò là dự án game chủ lực trên Sui, XOCIETY cũng là tựa game đầu tiên được cài sẵn trên thiết bị Sui Play.
Tokenomics của XOCIETY (XO): Giải thích chỉ số chính và các ứng dụng
Hiểu rõ tokenomics của XOCIETY (XO) là điều cần thiết để phân tích giá trị dài hạn, tính bền vững và tiềm năng của token.
Chỉ số chính và phương thức tính toán:
Tổng cung:
Số lượng token XO tối đa đã hoặc sẽ được tạo.
Nguồn cung lưu hành:
Số lượng token hiện có trên thị trường và do người dùng nắm giữ.
Nguồn cung tối đa:
Giới hạn tối đa về tổng số lượng token XO có thể tồn tại.
FDV (Giá trị pha loãng hoàn toàn):
Được tính bằng giá hiện tại x nguồn cung tối đa, đưa ra dự báo về tổng vốn hóa thị trường nếu tất cả token đều được lưu hành.
Tỷ lệ lạm phát:
Phản ánh tốc độ ra mắt token mới, ảnh hưởng đến mức độ khan hiếm và xu hướng giá dài hạn.
Tại sao những chỉ số này quan trọng đối với nhà giao dịch?
Nguồn cung lưu hành cao = Thanh khoản lớn hơn.
Nguồn cung tối đa giới hạn + Lạm phát thấp = Tiềm năng tăng giá dài hạn.
Phân bổ token minh bạch = Tăng niềm tin vào dự án và giảm rủi ro kiểm soát tập trung.
FDV cao với vốn hóa thị trường hiện tại thấp = Có tín hiệu bị định giá quá cao.
Bây giờ bạn đã hiểu về tokenomics của XO, hãy khám phá giá token XO theo thời gian thực!
