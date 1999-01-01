XO

XOCIETY là một trò chơi bắn súng POP kết hợp yếu tố phát triển RPG, lấy bối cảnh thế giới cyberpunk sâu sắc, với sự hậu thuẫn từ các nhà đầu tư như HASHED, Neoclassic, Spartan, KRAFTON và Sui. Đáng chú ý, với vai trò là dự án game chủ lực trên Sui, XOCIETY cũng là tựa game đầu tiên được cài sẵn trên thiết bị Sui Play.

Tên tokenXO

Xếp hạngNo.

Vốn hóa thị trường$0.00

Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn$0.00

Thị phần%

Khối lượng giao dịch/Vốn hóa thị trường (24 giờ)0

Nguồn cung lưu hành--

Nguồn cung tối đa0

Tổng cung5,000,000,000

Tỷ lệ lưu hành%

Ngày phát hành--

Giá tài sản được phát hành lần đầu tiên--

Giá cao nhất,

Giá thấp nhất,

Blockchain công khaiSUI

