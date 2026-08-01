WHALE là gì?

WHALE là câu lạc bộ thành viên toàn diện dành cho những người sinh ra trong thời đại số, tập trung vào việc đưa các thành viên WHALE của chúng ta đắm chìm trong sự phục hưng của nghệ thuật và văn hóa kỹ thuật số. Được hỗ trợ bởi token xã hội nội bộ của câu lạc bộ, $WHALE, cùng với kho tiền của câu lạc bộ, WHALE Vault, WHALE cung cấp nội dung, thông tin và trải nghiệm thực tế lẫn ảo cho một thế hệ mới những người đam mê kỹ thuật số.

Điều gì làm nên sự độc đáo của WHALE?

WHALE đã nổi lên như cộng đồng token xã hội lớn nhất trên thế giới, được tài trợ bởi bộ sưu tập NFT có giá trị nhất thế giới. Được thành lập vào năm 2020 bởi WhaleShark—một nhân vật ẩn danh—WHALE tự hào có hơn 25.000 thành viên trên khắp thế giới, tất cả đều tập trung vào việc thảo luận và thâm nhập dài hạn vào Web 3 cũng như cuộc cách mạng về tính khan hiếm, quyền sở hữu và quản lý tài sản kỹ thuật số thực sự.

Lịch sử của WHALE là gì?

Được thành lập vào năm 2020 bởi WhaleShark—một nhân vật ẩn danh—WHALE đã phát triển trở thành một cộng đồng nổi bật trong không gian kỹ thuật số, nhấn mạnh tầm quan trọng của Web 3 và đổi mới tài sản kỹ thuật số.

Tương lai của WHALE sẽ ra sao?

WHALE tiếp tục dẫn đầu trong không gian kỹ thuật số, tập trung vào tương lai của nghệ thuật, văn hóa kỹ thuật số và các công nghệ Web 3. Với một cộng đồng vững mạnh và bộ sưu tập NFT giá trị, WHALE đang sẵn sàng cho sự phát triển và đổi mới tiếp theo.

WHALE có thể được sử dụng để làm gì?

WHALE tập trung vào một số lĩnh vực chính bao gồm Nghệ thuật kỹ thuật số, Nhiếp ảnh kỹ thuật số, Âm nhạc kỹ thuật số, Trò chơi phi tập trung và Metaverse. Các thành viên có thể tham gia vào những lĩnh vực này thông qua nhiều trải nghiệm và nội dung do câu lạc bộ cung cấp.

Giá hiện tại của WHALE là bao nhiêu?

Giá thực tế của WHALE (WHALE) là ₫4683.286534491000000 VND. Giá trị định giá theo thời gian thực này được cập nhật liên tục và tổng hợp từ các sàn giao dịch lớn trên thế giới để đảm bảo bạn thấy được tỷ giá thị trường chính xác.

WHALE đang xếp hạng ra sao trên thị trường?

WHALE hiện đang đứng ở vị trí thứ #2293 trên thị trường, với vốn hóa thị trường đạt ₫46832918010.192000000. Vị trí này bị ảnh hưởng bởi độ sâu thanh khoản, nhu cầu chung của nhà đầu tư và nguồn cung token lưu hành.

Nguồn cung lưu hành của WHALE là bao nhiêu?

Nguồn cung lưu hành của WHALE là 10000000.0 token, thể hiện số lượng sẵn có trên thị trường mở. Con số này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định giá trị thị trường, mức độ khan hiếm và động lực lạm phát dài hạn.

Khoảng giá 24 giờ của WHALE là bao nhiêu?

Trong vòng 24 giờ qua, WHALE đã giao dịch trong khoảng từ ₫4607.316865206000000 (mức thấp 24 giờ) đến ₫4696.610850837000000 (mức cao 24 giờ). Khoảng biến động này giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về động lực ngắn hạn và tính bất định của thị trường.

WHALE cách đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất mọi thời đại bao xa?

WHALE từng đạt mức cao nhất mọi thời đại là ₫1379040.40917000000, trong khi mức giá thấp nhất từng ghi nhận (ATL) là ₫. Những mốc lịch sử này giúp các nhà giao dịch đánh giá tiềm năng giá cả và chu kỳ dài hạn.

Giao dịch của WHALE hôm nay sôi động ra sao?

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là ₫--, phản ánh mức độ tham gia của thị trường hiện tại. Khối lượng giao dịch cao thường cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ hơn của nhà đầu tư và thanh khoản thị trường sâu hơn.

Điều gì đang ảnh hưởng đến xu hướng gần đây của WHALE?

Diễn biến giá hiện tại, tăng giảm -0.25% trong 24 giờ qua, chịu tác động bởi tâm lý thị trường, hoạt động giao dịch, các yếu tố kinh tế vĩ mô và những cập nhật đặc thù của hệ sinh thái liên quan đến SocialFi,NFT,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem. Sự gia tăng đột ngột về khối lượng cũng có thể trở thành chất xúc tác cho những biến động mạnh về giá.