Thông tin Decentralized USD (USDD)

USDD 2.0 là một stablecoin phi tập trung dựa trên các nguyên tắc an toàn, minh bạch và ổn định. USDD 2.0 tích hợp cơ chế thanh lý an toàn, điều chỉnh tài sản thế chấp linh hoạt và quản lý rủi ro nâng cao nhằm duy trì tỷ lệ neo 1:1 với đô la Mỹ. Với mô hình thế chấp vượt mức và cơ chế quản trị do cộng đồng dẫn dắt, người dùng giữ toàn quyền kiểm soát tài sản trong một hệ thống minh bạch và có thể kiểm toán.