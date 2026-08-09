Phân tích kỹ thuật Avalanche (AVAX) hôm nay
Biến động giá Avalanche (AVAX)
|Giá hiện tại
|24 giờ
|7 ngày
|30 ngày
|90 ngày
|$6.471
|--
|-2.24%
|-4.22%
|-36.08%
AI phân tích Avalanche hàng ngày
Phân tích Avalanche hôm nay 2026-08-09
- Dòng vốn tổ chức tham gia: AVAX ghi nhận dòng tiền ròng vào khoảng 164.508 USDT trong 24 giờ qua, chấm dứt xu hướng dòng tiền ròng ra trong 6 ngày liên tiếp; quy mô của BlackRock BUIDL trên chuỗi AVAX đang mở rộng, đồng thời CME ra mắt hợp đồng tương lai AVAX, sự quan tâm của các tổ chức tăng đáng kể, tạo yếu tố tích cực cho giá coin.
- Phe mua chiếm ưu thế trên thị trường hợp đồng: Tỷ lệ vị thế mua/bán của các tài khoản tinh anh đạt 5,28, và lượng chủ động mua cao hơn lượng bán trong nhiều khung thời gian, cho thấy mong muốn đẩy giá của các dòng vốn lớn rất mạnh mẽ, hỗ trợ giá phục hồi trong ngắn hạn.
- Tăng trưởng ứng dụng hệ sinh thái: Aave dự kiến triển khai V4 trên Avalanche, nguồn cung stablecoin trên chuỗi tăng 48% trong một tuần, nền tảng hệ sinh thái được cải thiện, thúc đẩy giá trị tăng trưởng trong trung và dài hạn.
Phân tích Avalanche hôm qua 2026-08-08
- Dòng vốn tiếp tục chảy ra: AVAX ghi nhận dòng vốn ròng chảy ra trong 7 ngày liên tiếp, tổng lượng chảy ra vượt quá 6 triệu USD, đồng thời ETF không có dòng vốn vào tích cực trong 39 ngày liên tục, cho thấy lực cầu thiếu hụt, kìm hãm đà tăng giá.
- Dữ liệu hợp đồng nghiêng về giảm: Tỷ lệ vị thế mua/bán của các nhà đầu tư lớn giảm xuống còn 3,52 (giá trị trước đó là 3,84), phản ánh ý muốn mở vị thế mua của dòng tiền lớn đang suy yếu; mặc dù tỷ lệ funding rate vẫn dương (0,01%) nhưng ở mức thấp, cho thấy mức độ quan tâm đến đòn bẩy còn hạn chế.
- Phân tích kỹ thuật chịu áp lực: Chỉ báo MACD trên khung ngày cho thấy động lượng yếu, giá bị kìm nén bởi các đường trung bình động dài hạn, thiếu tín hiệu bứt phá với khối lượng lớn trong ngắn hạn, khả năng cao sẽ tiếp tục dao động trong biên độ.
Chỉ báo kỹ thuật Avalanche
Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Avalanche trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.
|Đường trung bình động:
|Bán mạnh
|Bán 14
|Trung lập 0
|Mua 0
|Chỉ báo kỹ thuật:
|Trung lập
|Bán 4
|Trung lập 4
|Mua 4
Tín hiệu thị trường Avalanche
Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.
Dòng vốn Avalanche
|Lịch sử
|Dòng tiền ròng vào
|Giá
|2026-08-09
|-$0.03 M
|6.48
|2026-08-08
|$0.16 M
|6.55
|2026-08-07
|-$0.22 M
|6.44
|2026-08-06
|-$1.76 M
|6.48
|2026-08-05
|-$1.24 M
|6.65
Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.
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