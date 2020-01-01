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Top token Năng lượng theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Năng lượng. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Powerledger
Powerledger
POWR
$ 0.038854
-0.55%
+0.00%
-1.75%
$ 38.85M
$ 984.50K
2
NovaChargeX Coin
NovaChargeX Coin
NCX
$ 0.239595
-0.01%
0.00%
+1.28%
$ 28.75M
$ 6.62K
3
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0.2907
0.00%
-3.68%
+4.49%
$ 8.74M
$ 90.69K
4
Green
Green
GREEN
$ 0.00012658
0.00%
-0.23%
+17.23%
$ 6.05M
$ 10.16K
5
SunContract
SunContract
SNC
$ 0.02285665
+0.01%
-0.00%
+1.11%
$ 2.80M
$ 75.98K
6
OpenVPP
OpenVPP
OVPP
$ 0.00172
-0.23%
+8.67%
-13.67%
$ 1.38M
$ 156.32M
7
EVDC Network
EVDC Network
EVDC
$ 0.00002117
+0.14%
-2.17%
-1.49%
$ 1.34M
$ 2.26B
8
Dione Protocol
Dione Protocol
DIONE
$ 0.00006082
0.00%
+0.36%
+8.09%
$ 738.30K
$ 16.22M
9
Piggycell
Piggycell
PIGGY
$ 0.01685
0.00%
-0.88%
-2.15%
$ 715.91K
$ 1.18M
10
Habitat
Habitat
HABITAT
$ 0.00556819
0.00%
--
-0.33%
$ 556.82K
$ 1.34
11
Empulser Enterprises
Empulser Enterprises
$CPT
$ 0.02781
0.00%
-0.05%
-53.02%
$ 194.67K
$ 5.73K
12
Renewable Energy
Renewable Energy
RET
$ 6.744E-12
+0.34%
-0.70%
+1.93%
$ 180.70K
--
13
Rowan Coin
Rowan Coin
RWN
$ 0.00090239
0.00%
--
+0.03%
$ 175.97K
$ 0.18
14
Liora Nuclear Beam
Liora Nuclear Beam
$BEAM
$ 2.967E-5
+0.44%
+0.70%
+2.52%
$ 29.67K
--
15
KulaDAO
KulaDAO
KULA
$ 0.06061
0.00%
-0.46%
+4.81%
--
$ 106.87K
16
B3TR
B3TR
B3TR
$ 0.00578
+0.17%
+0.17%
+1.40%
--
$ 2.74M

Câu hỏi thường gặp

Token Năng lượng là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Năng lượng đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 16 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $90.51M.
Token Năng lượng nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Năng lượng được theo dõi trên MEXC, OVPP đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 8.67% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Năng lượng trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 16 token Năng lượng, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Năng lượng phổ biến bao gồm POWR, NCX, EWT. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Năng lượng là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Năng lượng là khoảng $90.51M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Năng lượng, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.