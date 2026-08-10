Giá 01 hôm nay

Giá 01 (01) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá 01 sang USD là $ 0 mỗi 01.

01 hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 47,535, với nguồn cung lưu hành 450.00M 01. Trong vòng 24 giờ qua, 01 được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, 01 biến động -- trong giờ qua và +1.47% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 17.75.

Thông tin thị trường 01 (01)

Vốn hóa thị trường $ 47.54K$ 47.54K $ 47.54K Khối lượng (24H) $ 17.75$ 17.75 $ 17.75 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 105.63K$ 105.63K $ 105.63K Nguồn cung lưu thông 450.00M 450.00M 450.00M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của 01 là $ 47.54K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 17.75. Nguồn cung lưu hành của 01 là 450.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 105.63K.