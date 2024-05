Hướng dẫn xem Heat Map Futures trên MEXC

Heat Map Futures là công cụ dữ liệu thời gian thực do MEXC cung cấp. Thông qua công cụ này, người dùng có thể xem khối lượng giao dịch hoặc biến động giá của 10 đến 50 cặp giao dịch Futures hàng đầu trên MEXC trong một khoảng thời gian.





Heat Map Futures cho phép người dùng phân tích nhanh chóng hiệu suất của Futures Vĩnh cửu dựa trên khối lượng giao dịch hoặc các chỉ số biến động giá. Khối lượng giao dịch và biến động giá của một cặp Futures càng lớn, hình vuông hiển thị trên Heat Map sẽ càng lớn.









Heat Map trên MEXC hiện tại chỉ hiển thị dữ liệu liên quan đến Futures.









Đăng nhập vào trang web chính thức của MEXC, nhấn vào [Thị trường] ở thanh điều hướng trên cùng, sau đó nhấn vào [Heat Map]









Bạn có thể chọn lọc theo "Khối lượng" hoặc "Biến động 24H". Ngoài ra, bạn có thể lọc để hiển thị tối đa 50 loại token hàng đầu.





Ngoài ra, bạn có thể điều chỉnh múi giờ ưa thích ở góc trên bên phải của Heat Map.





Màu sắc khác nhau đại diện cho mức độ biến động giá khác nhau. Di chuột qua các ô màu ở góc trên bên phải để xem tỷ lệ biến động tương ứng.









Khi bạn di chuột qua các ô của các cặp Futures, sẽ hiển thị tên cặp giao dịch tương ứng, khối lượng giao dịch và dữ liệu biến động giá trong 24 giờ. Nhấn vào ô sẽ đưa bạn đến trang giao dịch tương ứng, và bạn sẽ có thể bắt đầu giao dịch Futures.













Mở App MEXC, nhấn vào [Thêm] trên trang chủ, sau đó chọn [Heat Map] trong mục "Chức năng thông dụng" để xem Heat Map.









Trên trang Heat Map, nhấn vào [Bộ lọc] ở góc trên bên trái. Bạn có thể chọn lọc theo "Khối lượng" hoặc "Biến động 24H". Ngoài ra, bạn có thể lọc để hiển thị tối đa 50 loại token hàng đầu.





Tương tự, bạn thể điều chỉnh múi giờ ưa thích trên giao diện bộ lọc.





Màu sắc khác nhau thể hiện mức độ biến động giá khác nhau. Nhấn vào nút "Giải thích biến động giá" màu xám để xem biến động giá tương ứng cho từng màu.





So với trang web, phiên bản App cung cấp thêm tính năng chia sẻ. Trên trang Heat Map, nhấn vào nút chia sẻ ở góc trên bên phải để mở giao diện chia sẻ. Cuộn xuống và chọn [Tải về] hoặc [Chia sẻ] để hoàn tất thao tác chia sẻ.





Khi nhấn vào ô của một cặp Futures, tên cặp giao dịch, khối lượng giao dịch và dữ liệu biến động giá 24 giờ tương ứng sẽ được hiển thị. Nhấn vào [Giao dịch ngay] để đi đến trang giao dịch tương ứng, và bạn có thể bắt đầu giao dịch Futures.













Các ô vuông lớn hơn trên Heat Map thể hiện khối lượng giao dịch cao hơn, có thể cho thấy tâm lý thị trường sôi động hơn và khả năng biến động giá lớn hơn. Điều này có thể được xác minh bằng cách so sánh dữ liệu biến động giá trong 24 giờ. Bằng cách tập trung vào những ô vuông lớn hơn này, bạn có thể xác định các cặp Futures đang được giao dịch tích cực hơn. Cuối cùng, dựa trên phân tích Heat Map, bạn có thể hình thành chiến lược giao dịch của mình.





Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù có thể tham khảo dữ liệu từ Heat Map Futures khi giao dịch, bạn nên kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật và công cụ phân tích khác để đảm bảo tính chính xác khi đưa ra quyết định giao dịch cuối cùng.









So với hiển thị dữ liệu thông thường, Heat Map trực quan hơn và cung cấp cái nhìn tổng quan rõ ràng về khối lượng giao dịch hoặc biến động giá 24 giờ của các cặp giao dịch Futures, từ đó tiết kiệm thời gian so sánh dữ liệu. Tuy nhiên, Heat Map Futures chỉ là công cụ phụ trợ và không đảm bảo tính chính xác của các quyết định giao dịch. Do đó, trước khi giao dịch, vui lòng tìm hiểu cách quản lý rủi ro hợp lý và đặt ra chiến lược TP/SL phù hợp.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.