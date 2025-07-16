Trong giao dịch tiền mã hóa, các nhà giao dịch thường phân tích xu hướng thị trường bằng cách vẽ các mô hình trên biểu đồ K-line để đưa ra quyết định mua hoặc bán. Sàn giao dịch MEXC cung cấp nhiều côTrong giao dịch tiền mã hóa, các nhà giao dịch thường phân tích xu hướng thị trường bằng cách vẽ các mô hình trên biểu đồ K-line để đưa ra quyết định mua hoặc bán. Sàn giao dịch MEXC cung cấp nhiều cô
Cách sử dụng công cụ vẽ (K-Line gốc)

Trong giao dịch tiền mã hóa, các nhà giao dịch thường phân tích xu hướng thị trường bằng cách vẽ các mô hình trên biểu đồ K-line để đưa ra quyết định mua hoặc bán. Sàn giao dịch MEXC cung cấp nhiều công cụ K-line cơ bản, cho phép người dùng vẽ nhiều hình dạng khác nhau và giúp họ đánh giá xu hướng thị trường.


Website


Truy cập vào website, chọn biểu đồ K-line trong giao diện Spot, bạn có thể truy cập các công cụ vẽ K-line. Trên trang biểu đồ K-line dành cho giao dịch Futures, không cần nhấn vào nút công cụ vẽ vì hệ thống hiển thị ở bên trái biểu đồ K-line theo mặc định. Ngoài ra, các bước sử dụng công cụ vẽ K-line cho cả giao dịch Spot và giao dịch Futures đều giống nhau.

① Nhấn vào nút công cụ vẽ để hiển thị thêm nhiều công cụ vẽ khác nhau ở bên trái biểu đồ K-line, bao gồm Đường xu hướng, Đường mở rộng, Đường giá, Fibo thoái lui, v.v.



② Di chuyển con trỏ đến công cụ bạn muốn và nhấn vào. Sau đó, di chuyển con trỏ đến biểu đồ K-line của loại tiền mã hóa tương ứng để bắt đầu vẽ.



③ Sau khi vẽ xong, bạn có thể nhấn vào nút chụp màn hình, sau đó nhấn chọn [Tải xuống hình ảnh] hoặc [Sao chép hình ảnh] để chia sẻ ảnh chụp màn hình.




④ Nếu bạn muốn xóa một hình đã vẽ, hãy nhấn vào hình đó rồi chọn biểu tượng thùng rác để xóa.



App


Truy cập vào ứng dụng, các bước sử dụng công cụ vẽ K-line cho cả giao dịch Spot và giao dịch Futures đều giống nhau. Ở đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn thao tác trong giao dịch Spot.

① Sau khi truy cập vào trang giao dịch, chạm vào biểu tượng nến ở góc trên bên phải.



② Nhấn vào nút cài đặt biểu đồ ở góc trên bên phải.


③ Nhấn vào [Vẽ].




④ Để vẽ, hãy chọn hình bạn muốn và di chuyển ngón tay đến biểu đồ K-line tương ứng.



⑤ Sau khi vẽ xong, hãy nhấn vào nút chia sẻ để lưu hoặc chia sẻ với người khác.




⑥ Nếu bạn muốn xóa một hình cụ thể mà bạn đã vẽ, hãy nhấn chọn biểu tượng thùng rác xuất hiện để tiến hành xóa.




