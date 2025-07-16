Chỉ báo Parabolic SAR là gì?





Chỉ báo Parabolic SAR (Stop and Reverse) là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến, được thiết kế để xác định hướng xu hướng giá và nhận diện các điểm đảo chiều tiềm năng. Chỉ báo này vẽ một loạt các chấm nhỏ trên biểu đồ giá - nằm phía trên hoặc dưới nến - giúp nhà giao dịch đánh giá hướng xu hướng, thiết lập mức dừng lỗ hoặc giá mục tiêu. Thường được áp dụng trong các chiến lược theo xu hướng, Parabolic SAR giúp nhà giao dịch duy trì vị thế theo xu hướng, đồng thời cung cấp tín hiệu kịp thời để thoát lệnh khi xu hướng đảo chiều.





Được phát triển bởi nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng J. Welles Wilder, Parabolic SAR được ra mắt trong cuốn sách New Concepts in Technical Trading Systems năm 1978 của ông. Tác phẩm quan trọng này cũng giới thiệu nhiều chỉ báo nền tảng khác, bao gồm Chỉ số sức mạnh tương đối (Relative Strength Index - RSI), Phạm vi thực tế trung bình (Average True Range - ATR) và Chỉ số chuyển động định hướng (Directional Movement Index - DMI), tất cả đều được sử dụng rộng rãi trong các chiến lược giao dịch hiện đại.













Các chấm SAR nằm dưới giá cho thấy xu hướng tăng, thể hiện môi trường thuận lợi cho vị thế Long.

Các chấm SAR nằm trên giá báo hiệu xu hướng giảm, cho thấy cơ hội tiềm năng cho vị thế Short.





Khi các chấm SAR tiến gần hơn đến giá hoặc bị phá vỡ, điều này có thể báo hiệu xu hướng sắp đảo chiều, khuyến khích nhà giao dịch đánh giá lại và điều chỉnh vị thế.





Nổi tiếng với sự rõ ràng và dễ hiểu, Parabolic SAR là một công cụ hữu ích cho cả nhà giao dịch mới và giàu kinh nghiệm. Không chỉ cung cấp hình ảnh trực quan về xu hướng thị trường, chỉ báo này còn đưa ra tín hiệu đảo chiều sớm, giúp nhà giao dịch tối ưu hóa chiến lược và thích ứng hiệu quả với những biến động của thị trường.









Parabolic SAR là một công cụ hữu ích trong việc xác định hướng, thời gian xu hướng thị trường và các điểm đảo chiều tiềm năng, giúp nhà giao dịch tối ưu hóa điểm vào và thoát lệnh. Ngoài ra, chỉ báo này còn được sử dụng rộng rãi để đặt mức dừng lỗ động, cho phép điều chỉnh mức dừng lỗ theo xu hướng thị trường. Cách tiếp cận này, thường được gọi là Trailing Stop, giúp bảo vệ lợi nhuận đồng thời quản lý rủi ro hiệu quả.





Một ưu điểm quan trọng của Parabolic SAR là khả năng bảo toàn lợi nhuận bằng cách báo hiệu xu hướng đảo chiều. Nhờ cung cấp cảnh báo thoát lệnh kịp thời, giúp nhà giao dịch tránh thoát lệnh quá sớm hoặc vào lệnh quá vội, từ đó nâng cao hiệu quả giao dịch tổng thể.









Mặc dù hoạt động hiệu quả trong các thị trường có xu hướng mạnh, Parabolic SAR mất đi độ chính xác khi thị trường đi ngang hoặc biến động thất thường. Trong giai đoạn thị trường tích lũy hoặc có mức biến động thấp, chỉ báo có thể tạo ra các tín hiệu đảo chiều sai lệch, dẫn đến điều chỉnh lệnh không cần thiết hoặc thua lỗ.





Cài đặt độ nhạy của chỉ báo cũng cần được điều chỉnh cẩn thận. Độ nhạy cao có thể làm tăng khả năng xuất hiện tín hiệu sai, dẫn đến đóng lệnh quá sớm hoặc chốt lời không hợp lý. Ngoài ra, các tín hiệu tăng giá giả có thể tạo ra sự tự tin quá mức, khiến nhà giao dịch vào lệnh ở mức giá không thuận lợi.





Một hạn chế khác của Parabolic SAR là không tính đến khối lượng giao dịch, đồng nghĩa với việc không thể đánh giá trực tiếp sức mạnh của xu hướng. Mặc dù khoảng cách lớn giữa các chấm SAR có thể gợi ý về biến động giá mạnh, nhưng điều này không đảm bảo xu hướng sẽ duy trì lâu dài. Do đó, để có phân tích thị trường toàn diện hơn, nhà giao dịch nên kết hợp Parabolic SAR với các chỉ báo kỹ thuật khác.









Để sử dụng Parabolic SAR trên MEXC, hãy làm theo các bước sau:

1) Mở trang giao dịch Spot hoặc Futures trên MEXC.

2) Nhấn vào nút Chỉ báo (Fx) phía trên biểu đồ nến.

3) Đi đến mục Chỉ số chính và chọn SAR. Lưu ý: Nếu menu không cập nhật ngay, hãy nhấn vào chữ SAR ở bên trái.

4) Tùy chỉnh các thông số Bắt đầu, Tăng, và Tối đa theo nhu cầu.

5) Nhấn Xác nhận để áp dụng Parabolic SAR vào biểu đồ giao dịch.





Sau khi kích hoạt, các chấm Parabolic SAR sẽ xuất hiện phía trên hoặc dưới biến động giá, giúp nhà giao dịch xác định sự thay đổi xu hướng, tối ưu hóa chiến lược và quản lý rủi ro hiệu quả hơn.









Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng không cấu thành lời khuyên mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ nhằm mục đích tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của người dùng.