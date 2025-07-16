Hướng dẫn sử dụng TradingView trên MEXC





TradingView là công cụ phân tích giao dịch mạnh mẽ phục vụ cho người dùng ở mọi mức độ kinh nghiệm. MEXC đã tích hợp các công cụ biểu đồ của TradingView và có thể sử dụng trực tiếp trên MEXC.









Bài viết này sẽ trình bày các tính năng biểu đồ TradingView và sử dụng trang giao dịch Spot làm ví dụ. Thao tác trên trang giao dịch Futures cũng tương tự như trên trang giao dịch Spot.









Biểu đồ K-line, còn được gọi là biểu đồ nến, với mặc định nến màu lục thể hiện giá tăng và màu đỏ thể hiện giá giảm. Ở Nhật Bản và Hàn Quốc, biểu đồ thường mặc định nến màu đỏ thể hiện giá tăng và màu lục thể hiện giá giảm. Khi di chuột qua biểu tượng K-line, bạn có thể thấy 8 kiểu biểu đồ K-line khác nhau và có thể nhấn vào để chuyển sang kiểu biểu đồ K-line tương ứng.









Ngoài ra, nhấn vào biểu tượng biểu đồ phía trên biểu đồ K-line để mở trang "Cài đặt biểu đồ". Trong phần đầu tiên, được biểu thị bằng biểu tượng K-line, bạn có thể cài đặt tùy chỉnh thêm cho màu nến, màu đường giá, múi giờ, v.v.













Ở phía bên trái của biểu đồ có các công cụ vẽ thường dùng, giúp bạn phân tích xu hướng thị trường. Để sử dụng các công cụ vẽ này, nhấn vào biểu tượng tương ứng ở phía bên trái, sau đó vẽ trên biểu đồ K-line. Quá trình này rất đơn giản và dễ sử dụng.













Đối với nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn, các chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng để phân tích xu hướng thị trường. Nhấn vào biểu tượng chỉ báo kỹ thuật phía trên biểu đồ K-line. Trong danh sách "Các chỉ báo", cuộn lên và xuống hoặc sử dụng tính năng tìm kiếm để tìm và thêm các chỉ báo kỹ thuật bạn cần.









Sau khi thêm chỉ báo kỹ thuật, bạn cũng có thể điều chỉnh các thông số, kiểu và các cài đặt khác theo ý muốn. Ví dụ, để sửa đổi chỉ báo Dải Bollinger (BB) như trong hình, nhấn vào chỉ báo trên biểu đồ K-line, sau đó nhấn vào nút cài đặt [⚙️] ở trên cùng để mở trang cài đặt chỉ báo BB. Sau khi thực hiện các điều chỉnh, nhấn vào [Xác nhận] để lưu.





Ngoài ra, bạn có thể nhấn vào biểu tượng mắt để hiển thị hoặc ẩn chỉ báo kỹ thuật hoặc nhấn vào biểu tượng [X] để xóa chỉ báo khỏi biểu đồ.













Để thay đổi múi giờ hiển thị, chỉ cần nhấn vào thông tin múi giờ bên dưới biểu đồ K-line. Thay đổi múi giờ sẽ không ảnh hưởng đến giá trị thống kê, mà chỉ thay đổi ngày và giờ.













Trước đó, cài đặt biểu đồ đã được đề cập trong phần "Thiết lập biểu đồ K-line". Nhấn vào biểu tượng biểu đồ phía trên biểu đồ K-line để mở trang "Cài đặt biểu đồ". Cài đặt biểu đồ bao gồm bốn phần, theo thứ tự từ trên xuống dưới: Biểu đồ nến, Mã giao dịch, Nhãn và Kiểu cơ bản của biểu đồ.





Biểu đồ nến: Tùy chỉnh màu nến, màu đường giá, độ chính xác và múi giờ.

Mã giao dịch: Cài đặt thông tin văn bản ở đầu biểu đồ K-line, bao gồm việc hiển thị giá trị OHLC, giá trị thay đổi thanh và khối lượng.

Nhãn: Cung cấp nhiều tùy chọn khác nhau để tích hợp nhãn vào biểu đồ, chẳng hạn như tên mã giao dịch, giá cao và thấp, và nhãn đếm ngược tới khi đóng thanh.

Kiểu cơ bản của biểu đồ: Tùy chỉnh màu nền biểu đồ, màu đường lưới và các cài đặt khác.













Nếu muốn xóa tất cả tùy chỉnh đã thực hiện trên biểu đồ, nhấn chuột phải vào biểu đồ K-line và chọn [Đặt lại chế độ xem biểu đồ].









Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.