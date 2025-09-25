Hướng dẫn người mới: Cách xuất dữ liệu lịch sử vị thế Futures để nâng cao hiệu suất giao dịch

Trong giao dịch Futures, việc nắm vững và phân tích dữ liệu giao dịch trong quá khứ là bước đầu tiên để trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp hơn. Tính năng xuất dữ liệu lịch sử vị thế Futures mới ra mắt của MEXC mang đến phương thức hiệu quả hơn cho các nhà giao dịch tiền mã hoá để kiểm tra các chiến lược trước đó và tăng cường quản lý rủi ro.





Lịch sử vị thế Futures là dữ liệu ghi lại các vị thế trước đây của nhà giao dịch trong giao dịch Futures. Thông tin này thường bao gồm thời gian giao dịch, giá mở trung bình, giá đóng trung bình, hướng vị thế (Long hoặc Short), kích thước vị thế, chế độ ký quỹ, PNL đã thực hiện và trạng thái vị thế.













Việc xuất dữ liệu lịch sử vị thế Futures hỗ trợ lưu lại toàn bộ thông tin về giá mở lệnh, giá thoát lệnh, hướng, PNL và thời gian giao dịch, từ đó tạo thành một lộ trình giao dịch có thể theo dõi. Bằng cách phân tích hiệu suất của các vị thế trong điều kiện thị trường khác nhau, chẳng hạn như thị trường tăng, thị trường giảm và các giai đoạn biến động đi ngang, nhà giao dịch có thể xác định chính xác các điểm cần cải thiện trong chiến lược của mình. Ví dụ: người dùng có thể phát hiện ra các vấn đề như "trung bình giá giảm ngược với xu hướng, dẫn đến giao dịch bị thua lỗ lớn hơn". Điều này giúp điều chỉnh lại các thông số và tiêu chí mở lệnh, hỗ trợ nhà giao dịch chuyển từ giao dịch dựa vào kinh nghiệm sang chiến lược dựa trên dữ liệu.









Dữ liệu lịch sử vị thế đóng vai trò là điểm tham chiếu quan trọng cho việc kiểm soát rủi ro. Bằng cách phân tích các chỉ số chính như mức giảm tối đa, tỷ lệ sử dụng ký quỹ và xác suất bị thanh lý, nhà giao dịch có thể đánh giá định lượng mức độ chấp nhận rủi ro cá nhân. Ví dụ, nếu dữ liệu cho thấy 90% giao dịch thua lỗ khi sử dụng đòn bẩy 5x xuất phát từ việc không cắt lỗ kịp thời, chúng ta có thể áp dụng các quy tắc nghiêm ngặt, như giới hạn mức lỗ của mỗi lệnh không quá 2% khoản vốn, hoặc sử dụng công cụ SL tự động để tránh các quyết định dựa trên cảm xúc có thể phá vỡ chuỗi vốn. Ngoài ra, việc so sánh hiệu suất lịch sử của các chế độ ký quỹ khác nhau (ví dụ: Cross margin và Isolated margin) có thể giúp các nhà giao dịch lựa chọn chiến lược tách biệt rủi ro phù hợp với phong cách giao dịch của từng người.









Hiện tại, MEXC chỉ hỗ trợ xuất dữ liệu lịch sử vị thế Futures trên web, tính năng này chưa khả dụng trên App.





Trên trang chủ chính thức của MEXC, đi đến góc trên bên phải và điều hướng đến Lệnh → Lệnh Futures → Lịch sử vị thế. Bạn có thể xem dữ liệu tối đa 90 ngày trên trang này.









Để tìm kiếm dữ liệu lịch sử vị thế chính xác hơn, bạn có thể lọc theo Các cặp giao dịch, Chế độ Margin, Phương hướng, Thời gian đóng và các thông số khác.









Nếu bạn muốn truy cập dữ liệu lịch sử vị thế chi tiết hơn, vui lòng nhấn vào nút Xuất lịch sử vị thế. Sau đó, chọn Các cặp giao dịch, Chế độ Margin, Phương hướng, Thời gian đóng và Định dạng xuất mong muốn. Sau khi thiết lập xong, nhấn Xuất để hoàn tất việc xuất dữ liệu lịch sử vị thế.









Lưu ý: Khi chọn Thời gian đóng, nếu bạn chọn 180 ngày gần đây hoặc 365 ngày gần đây, hệ thống sẽ xuất hiện thông báo về việc xuất dữ liệu hàng loạt cho phép xuất dữ liệu cho bất kỳ khoảng thời gian 365 ngày nào trong vòng 18 tháng gần đây (cho đến ngày hôm qua). Bạn có thể xuất tối đa 100,000 bản ghi cùng một lúc, với tối đa 10 lượt tải về mỗi tháng.





Ngoài ra, nếu bạn chọn PDF làm định dạng xuất, vui lòng lưu ý việc xuất có thể mất một chút thời gian để hoàn tất. Nếu dữ liệu vượt quá 10,000 bản ghi, hệ thống sẽ tự động chuyển sang quy trình xuất dữ liệu hàng loạt.





Biết cách xuất dữ liệu vị thế là một kỹ năng thiết yếu cho mọi nhà giao dịch Futures tiền mã hoá. Với tính năng xuất dữ liệu chi tiết của MEXC, bạn có thể dễ dàng thực hiện việc rà soát giao dịch, phân tích PNL và đánh giá chiến lược, cho phép cải thiện liên tục hiệu suất giao dịch.





Futures và chọn USDT-M Futures hoặc Coin-M Futures. Sau khi nạp hoặc chuyển tài sản vào tài khoản Futures, thiết lập đòn bẩy và chọn hướng vị thế (Long/Short) để mở lệnh. Để xem hướng dẫn chi tiết, vui lòng tham khảo: Nếu bạn chưa bắt đầu giao dịch Futures, chỉ cần đăng nhập vào trang web hoặc App MEXC, vào thanh điều hướng trên cùng, nhấn vàovà chọnhoặc. Sau khi nạp hoặc chuyển tài sản vào tài khoản Futures, thiết lập đòn bẩy và chọn hướng vị thế (Long/Short) để mở lệnh. Để xem hướng dẫn chi tiết, vui lòng tham khảo: Hướng dẫn giao dịch Futures trên MEXC (App): Cách giao dịch Futures trên MEXC.





