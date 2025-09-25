Sắp xếp lại thông tin vị thế để có trải nghiệm giao dịch liền mạch hơn

Trong giao dịch Futures, sau khi bạn mở một vị thế, vị thế sẽ xuất hiện trong mục Vị thế hiện tại. Danh sách Vị thế hiện tại bao gồm Cặp giao dịch, Vị thế, Giá mở trung bình, Giá hợp lý, Giá thanh lý ước tính, Tỷ lệ ký quỹ, Ký quỹ, PNL chưa thực hiện, PNL đã thực hiện, Đóng nhanh, TP/SL, Đóng vị thế, Đảo nghịch, cùng nhiều trường dữ liệu và nút thao tác khác.









Do lượng thông tin lớn, một số trường có thể không được hiển thị đầy đủ, và bạn cần vuốt sang trái hoặc phải để xem. Nhằm đáp ứng các sở thích khác nhau của người dùng, MEXC đã ra mắt tính năng sắp xếp cho các vị thế hiện tại, hỗ trợ bạn tùy chỉnh thứ tự hiển thị của các trường này theo thói quen sử dụng cá nhân.





Nếu có nhiều vị thế hiện tại, bạn cũng có thể sắp xếp bằng các bộ lọc khác nhau như Vị thế, Giá mở trung bình, Giá hợp lý, Giá thanh lý ước tính, Tỷ lệ ký quỹ, Ký quỹ, PNL chưa thực hiện và PNL đã thực hiện. Điều này giúp bạn dễ dàng so sánh chi tiết của các cặp khác nhau.





Bằng cách điều chỉnh linh hoạt thứ tự thông tin, nhà giao dịch có thể đặt các dữ liệu quan trọng nhất ở vị trí nổi bật theo thói quen giao dịch và trọng tâm giao dịch cá nhân. Ví dụ: nhà giao dịch thường xuyên theo dõi PNL chưa thực hiện có thể di chuyển trường này lên phía trước, giúp truy cập dữ liệu lãi lỗ quan trọng ngay khi mở trang Vị thế và đưa ra quyết định kịp thời.









Khi nắm giữ nhiều vị thế, việc sắp xếp lại thông tin giúp nhà giao dịch thực hiện so sánh toàn diện và có hệ thống. Ví dụ: bằng cách sắp xếp các vị thế dựa trên PNL chưa thực hiện từ cao nhất đến thấp nhất, nhà giao dịch có thể nhanh chóng xác định các vị thế hoạt động tốt nhất và kém nhất, từ đó điều chỉnh phân bổ vị thế hợp lý, tối ưu danh mục đầu tư và tối đa lợi nhuận.









Khả năng tùy chỉnh thứ tự thông tin trong Vị thế hiện tại hỗ trợ nhà giao dịch sắp xếp dữ liệu theo sở thích và yêu cầu giao dịch riêng.













1) Đóng băng cột đầu tiên





Tính năng này hoạt động tương tự như tính năng đóng băng khung trong Excel. Bên cạnh Cặp giao dịch trong mục Vị thế hiện tại, có một nút ghim 📌. Sau khi nhấn vào, cột Cặp giao dịch sẽ được đóng băng.





Khi bạn vuốt sang trái hoặc phải trên cửa sổ, cột Cặp giao dịch sẽ cố định và không di chuyển.









2) Sắp xếp lại tuỳ chỉnh





Khi bạn muốn thực hiện các thao tác trên Vị thế hiện tại, như Đảo nghịch hoặc Đóng vị thế, giao diện web có thể yêu cầu bạn vuốt sang trái hoặc phải để tìm nút thao tác cần thiết trước khi tiếp tục.





Với tính năng sắp xếp tùy chỉnh, bạn có thể di chuyển các nút và trường dữ liệu thường dùng lên phía trước, đồng thời đặt các nút và trường dữ liệu ít dùng hơn về phía sau. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian khi giao dịch.





Như trong ví dụ dưới đây, thao tác Đóng nhanh được di chuyển lên phía trước. Bằng cách nhấn và giữ cột Đóng tất cả giá thị trường trong mục Đóng nhanh, bạn có thể kéo mục này sang bên trái cạnh Cặp giao dịch. Việc thả chuột sẽ hoàn tất di chuyển và cập nhật thứ tự hiển thị.





Lưu ý: Cột Cặp giao dịch ở ngoài cùng bên trái không thể di chuyển và sẽ luôn được cố định.









3) Sắp xếp nhiều Vị thế hiện tại





Nếu bạn đang nắm giữ nhiều vị thế và muốn sắp xếp theo một điều kiện cụ thể từ cao xuống thấp hoặc từ thấp lên cao để dễ so sánh hơn, bạn có thể sử dụng tính năng sắp xếp nhiều vị thế của MEXC.





Bạn có thể nhấn vào các tiêu chí sắp xếp khác nhau như Vị thế, Giá mở trung bình, Giá hợp lý, Giá thanh lý ước tính, Tỷ lệ ký quỹ, Ký quỹ, PNL chưa thực hiện hoặc PNL đã thực hiện. Mỗi tiêu chí đều hỗ trợ cả thứ tự tăng dần và giảm dần.





Ví dụ dưới đây cho thấy, bằng cách nhấn vào nút PNL chưa thực hiện và chọn ▼, bạn có thể sắp xếp tất cả các vị thế từ cao xuống thấp dựa trên PNL chưa thực hiện.









Trên App, tính năng sắp xếp vị thế cũng được hỗ trợ.





Mở trang Futures, nhấn vào nút sắp xếp bên cạnh Lệnh chờ và chọn tiêu chí sắp xếp. Ví dụ: trong mục PNL chưa thực hiện, chọn Cao nhất đến thấp nhất, sau đó nhấn Xác nhận để hoàn tất việc sắp xếp các vị thế.













Cặp giao dịch Futures: Là cặp giao dịch bạn đang xem trong giao dịch Futures. Điều quan trọng là cần phân biệt giữa cặp giao dịch Futures và tiền mã hoá cơ sở. Ví dụ: BTC là một loại tiền mã hoá, nhưng cặp giao dịch BTCUSDT Futures Vĩnh cửu và cặp giao dịch BTCUSD Futures Vĩnh cửu là hai cặp giao dịch khác nhau. Trên MEXC Futures, các cặp này thường được ký hiệu là Là cặp giao dịch bạn đang xem trong giao dịch Futures. Điều quan trọng là cần phân biệt giữa cặp giao dịch Futures và tiền mã hoá cơ sở. Ví dụ: BTC là một loại tiền mã hoá, nhưng cặp giao dịch BTCUSDT Futures Vĩnh cửu và cặp giao dịch BTCUSD Futures Vĩnh cửu là hai cặp giao dịch khác nhau. Trên MEXC Futures, các cặp này thường được ký hiệu là BTCUSDT và BTCUSD





Kích thước vị thế: Là giá trị của vị thế Futures hiện tại của bạn. Trên MEXC Futures, kích thước vị thế có thể được hiển thị theo ba đơn vị: USDT, Tiền mã hoá hoặc Cont, và bạn có thể chọn đơn vị tùy theo sở thích.

USDT , kích thước vị thế được chuyển đổi thành giá trị USDT. Ví dụ: nếu bạn nắm giữ 1 BTC và giá Khi hiển thị bằng, kích thước vị thế được chuyển đổi thành giá trị USDT. Ví dụ: nếu bạn nắm giữ 1 BTC và giá BTC là $120,000, giá trị vị thế BTC sẽ được hiển thị là 120,000 USDT.

Khi hiển thị bằng Tiền mã hoá , kích thước vị thế phản ánh số lượng token thực tế bạn nắm giữ.

Cont là một đơn vị đặc biệt, đại diện cho một token hoặc fiat khác nhau tùy thuộc vào cặp giao dịch. Ví dụ: 1 cont (hợp đồng) BTCUSDT Futures Vĩnh cửu tương đương 0.0001 BTC, trong khi 1 cont (hợp đồng) là một đơn vị đặc biệt, đại diện cho một token hoặc fiat khác nhau tùy thuộc vào cặp giao dịch. Ví dụ: 1 cont (hợp đồng) BTCUSDT Futures Vĩnh cửu tương đương 0.0001 BTC, trong khi 1 cont (hợp đồng) ETHUSDT Futures Vĩnh cửu tương đương 0.01 ETH. Trong Coin-M Futures, 1 cont (hợp đồng) tương ứng với giá trị USD cố định. Ví dụ: 1 cont của BTCUSD Futures tương đương $100 và 1 cont của ETHUSD Futures tương đương $10.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Quy tắc giao dịch Futures trên MEXC





Giá mở trung bình: Giá vốn trung bình khi người dùng mở một vị thế. Ví dụ: nếu người dùng mở 100 hợp đồng Long Giá vốn trung bình khi người dùng mở một vị thế. Ví dụ: nếu người dùng mở 100 hợp đồng Long XRPUSDT Futures Vĩnh cửu ở mức 2 USDT, sau đó mở thêm 100 hợp đồng Long khác của cùng cặp giao dịch ở mức 2.1 USDT, Giá mở trung bình được tính như sau:

(2 × 100 + 2.1 × 100) / (100 + 100) = 2.05 USDT





Giá hợp lý: Là cơ chế được giới thiệu nhằm ngăn người dùng chịu lỗ do biến động giá bất thường trên một sàn giao dịch duy nhất. Giá này được tính toán bằng cách sử dụng giá trung bình có trọng số từ dữ liệu giá của các sàn giao dịch lớn, phản ánh giá thị trường thực tế một cách công bằng hơn. Để biết thêm chi tiết về Giá hợp lý, vui lòng tham khảo: Là cơ chế được giới thiệu nhằm ngăn người dùng chịu lỗ do biến động giá bất thường trên một sàn giao dịch duy nhất. Giá này được tính toán bằng cách sử dụng giá trung bình có trọng số từ dữ liệu giá của các sàn giao dịch lớn, phản ánh giá thị trường thực tế một cách công bằng hơn. Để biết thêm chi tiết về Giá hợp lý, vui lòng tham khảo: Giá chỉ số, giá hợp lý và giá mới nhất





Giá thanh lý ước tính: Khi Giá hợp lý đạt đến Giá thanh lý ước tính, vị thế của bạn sẽ bị thanh lý. Để biết thêm chi tiết về thanh lý, vui lòng tham khảo: Khi Giá hợp lý đạt đến Giá thanh lý ước tính, vị thế của bạn sẽ bị thanh lý. Để biết thêm chi tiết về thanh lý, vui lòng tham khảo: Thanh lý là gì?





Số lượng đặt lệnh và Số lượng khớp lệnh: Số lượng đặt lệnh là số lượng dự kiến do người dùng đặt khi tạo lệnh. Khi kích thước lệnh lớn, lệnh thường được chia thành nhiều lệnh nhỏ hơn và được khớp theo tuần tự. Số lượng khớp lệnh là số lượng thực tế đã khớp. Khi Số lượng đặt lệnh bằng với Số lượng khớp lệnh, nghĩa là lệnh đã được khớp thành công.





Giá đặt lệnh và Giá khớp lệnh trung bình: Giá đặt lệnh là mức giá dự kiến do người dùng nhập khi đặt lệnh. Nếu người dùng chọn lệnh Limit, Giá đặt lệnh bằng với mức giá người dùng đã nhập. Nếu người dùng chọn lệnh Market, Giá đặt lệnh phụ thuộc vào kết quả giao dịch thực tế. Khi kích thước lệnh lớn, lệnh thường được chia thành nhiều lệnh nhỏ hơn và được khớp theo tuần tự. Do biến động thị trường, giá khớp lệnh thực tế của các lệnh nhỏ này có thể khác nhau. Giá khớp lệnh trung bình là trung bình cộng của các mức giá đã khớp này.





PNL đã thực hiện: Tất cả lãi lỗ thực tế từ vị thế, bao gồm phí giao dịch, phí Funding và PNL từ việc đóng vị thế (không bao gồm phần phí được khấu trừ bằng voucher hoặc MX). Để biết thêm giải thích về thuật ngữ giao dịch Futures, vui lòng tham khảo: Tất cả lãi lỗ thực tế từ vị thế, bao gồm phí giao dịch, phí Funding và PNL từ việc đóng vị thế (không bao gồm phần phí được khấu trừ bằng voucher hoặc MX). Để biết thêm giải thích về thuật ngữ giao dịch Futures, vui lòng tham khảo: Giải thích thuật ngữ trên trang giao dịch Futures





