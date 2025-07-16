Chỉ báo Stochastic (KDJ) là gì?

Chỉ báo Stochastic (KDJ) là một công cụ phân tích kỹ thuật giúp đánh giá xu hướng giá, đo lường sức mạnh thị trường và xác định điều kiện quá mua và quá bán, hỗ trợ nhà giao dịch đưa ra quyết định mua và bán.





Chỉ báo Stochastic bắt nguồn từ Stochastic Oscillator, được giới thiệu bởi George Lane vào những năm 1950. KDJ là phiên bản cải tiến, bổ sung đường J để cung cấp tín hiệu thị trường nhạy bén hơn.





KDJ được sử dụng rộng rãi trong các chiến lược giao dịch ngắn hạn, giúp nhà giao dịch xác định điểm mua và bán tối ưu, đồng thời cung cấp thông tin động lượng theo thời gian thực. Mặc dù có thể tạo tín hiệu không chính xác trong thị trường biến động mạnh, KDJ hoạt động hiệu quả trong thị trường có xu hướng, trở thành công cụ quan trọng đối với nhiều nhà giao dịch.









Chỉ báo KDJ bao gồm ba đường: K, D và J, do đó còn được gọi là chỉ báo KDJ. Các đường này được tính toán dựa trên giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng trong một khoảng thời gian nhất định.





Đường K: Đường nhanh, thể hiện vị trí tương đối của giá hiện tại so với mức cao nhất và thấp nhất trong một giai đoạn. Giá trị gần 100 cho thấy giá đang gần mức cao nhất, trong khi giá trị gần 0 cho thấy giá đang gần mức thấp nhất.

Đường D: Đường chậm, được tính từ đường K bằng cách áp dụng kỹ thuật làm mượt nhằm giảm nhiễu thị trường và phản ánh sự thay đổi xu hướng.

Đường J: Đường nhạy nhất, phản ứng nhanh hơn và có biên độ dao động lớn hơn so với đường K và D.





Trong biểu đồ dưới đây, đường K có màu vàng, đường D có màu xanh lá, và đường J có màu xanh dương.













Giá trị K và D dao động trong khoảng từ 0 đến 100, trong khi J có thể vượt quá 100 hoặc giảm xuống dưới 0.





Khi giá trị của K và D vượt trên 80, thị trường có thể đang quá mua, báo hiệu khả năng điều chỉnh.

Khi giá trị của K và D xuống dưới 20, thị trường có thể đang quá bán, cho thấy khả năng phục hồi.





Golden Cross là tín hiệu mua, còn Death Cross là tín hiệu bán.





Khi đường K và J cắt lên trên đường D và cả ba đường giao cắt hướng lên, Golden Cross hình thành, cho tín hiệu mua. Tín hiệu này đặc biệt mạnh khi xảy ra dưới 20 (vùng quá bán).





Khi đường K và J cắt xuống dưới đường D và cả ba đường giao cắt hướng xuống, Death Cross hình thành, cho tín hiệu bán. Tín hiệu này đáng tin cậy hơn khi xuất hiện trên 80 (vùng quá mua).





Các giao cắt diễn ra quá thường xuyên có thể dẫn đến bão hòa tín hiệu, làm giảm độ chính xác.









Đường J có thể giúp nhà giao dịch xác định đỉnh và đáy thị trường ngắn hạn. Khi giá trị J vượt 90, đặc biệt là trong nhiều ngày liên tiếp, thị trường có thể hình thành đỉnh ngắn hạn và giá có thể giảm. Ngược lại, khi giá trị J giảm xuống dưới 10, đặc biệt là trong nhiều ngày liên tiếp, thị trường có thể hình thành đáy ngắn hạn và giá có thể phục hồi.









Ưu điểm chính của chỉ báo Stochastic là độ nhạy cao và tín hiệu trực quan, phản ánh nhanh chóng các thay đổi xu hướng thị trường ngắn hạn, phù hợp với nhà giao dịch ngắn hạn. Bằng cách xác định rõ vùng quá mua và quá bán, cũng như cung cấp tín hiệu Golden Cross và Death Cross, giúp nhà đầu tư nắm bắt cơ hội mua và bán.





Tuy nhiên, độ nhạy của chỉ báo Stochastic đối với biến động giá cũng có thể là một nhược điểm. Trong giai đoạn thị trường biến động mạnh, KDJ có thể tạo ra tín hiệu giao dịch sai lệch, khiến nhà giao dịch đưa ra phán đoán không chính xác khi giá không đi theo xu hướng tăng hoặc giảm như dự đoán. Ngoài ra, khi thị trường đi ngang, chỉ báo này có thể tạo ra tín hiệu gây nhiễu. Do đó, trong giao dịch thực tế, kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác có thể giúp nâng cao độ chính xác của quyết định giao dịch.









1) Nhấn vào nút chỉ báo Fx phía trên biểu đồ nến.

2) Trong danh sách Chỉ số phụ, chọn KDJ.

3) Tùy chỉnh Chu kỳ tính toán, Đường trung bình động chu kỳ 1, Đường trung bình động chu kỳ 2 và màu sắc cho các đường K, D, J.

4) Nhấn Xác nhận, chỉ báo KDJ sẽ hiển thị bên dưới biểu đồ nến.









Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp trong tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin này chỉ nhằm mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của người dùng.