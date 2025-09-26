Lệnh gọi ký quỹ là gì? Hướng dẫn nhanh về cơ chế quản lý rủi ro chính trong giao dịch Futures

Hiểu rõ cơ chế lệnh gọi ký quỹ là bài học bắt buộc cho mọi nhà giao dịch Futures, từ người mới bắt đầu đến chuyên gia. Lệnh gọi ký quỹ không chỉ là một yêu cầu bị động do sàn đặt ra, mà còn là tín hiệu cảnh báo rủi ro quan trọng. Lệnh gọi ký quỹ cảnh báo nhà giao dịch cần thực hiện ngay các biện pháp để bảo vệ cả tài sản và vị thế.









Lệnh gọi ký quỹ đề cập đến tình huống trong giao dịch Futures khi biến động bất lợi của thị trường khiến ký quỹ vị thế giảm xuống dưới mức yêu cầu. Trong trường hợp này, nhà giao dịch phải thêm tài sản để duy trì vị thế và tránh bị thanh lý





Mục đích của lệnh gọi ký quỹ là đảm bảo nhà giao dịch có đủ tài sản để bù lỗ tiềm ẩn và ngăn vị thế bị thanh lý. Nói một cách đơn giản, lệnh gọi ký quỹ là tuyến phòng thủ cuối cùng để bảo vệ vị thế.





USDT-M Futures (tuyến tính): Số tiền mỗi lệnh gọi ký quỹ tự động = Giá mở trung bình × Kích thước × Số lượng vị thế × Tỷ lệ ký quỹ duy trì

Coin-M Futures (nghịch đảo): Số tiền mỗi lệnh gọi ký quỹ tự động = Kích thước × Số lượng vị thế × Tỷ lệ ký quỹ duy trì / Giá mở trung bình









Một nhà giao dịch mở vị thế Long 5,000 cont (1 cont = 0.0001 BTC) của hợp đồng BTCUSDT Futures Vĩnh cửu với giá mở là 18,000 USDT, sử dụng đòn bẩy 10x. Tỷ lệ ký quỹ duy trì hiện tại cho vị thế này là 0.4%. Giá thanh lý ước tính của vị thế là 16,270.96 USDT. Nhà giao dịch còn 50 USDT ký quỹ khả dụng.





Khi giá hợp lý giảm xuống 16,270.96 USDT, tức giá thanh lý, cơ chế lệnh gọi ký quỹ tự động được kích hoạt để ngăn vị thế bị thanh lý.





Theo công thức, số tiền lệnh gọi ký quỹ là:

Số tiền lệnh gọi ký quỹ tự động = Giá mở trung bình × Kích thước × Số lượng vị thế × Tỷ lệ ký quỹ duy trì = 18,000 × 0.0001 × 5,000 × 0.4% = 36 USDT





Sau khi bổ sung thêm ký quỹ, giá thanh lý mới được tính lại:





Ký quỹ duy trì = Số lượng vị thế × Kích thước × Giá mở trung bình × Tỷ lệ ký quỹ duy trì = 5,000 × 0.0001 × 18,000 × 0.4% = 36 USDT

Ký quỹ ban đầu = Giá mở trung bình × Kích thước hợp đồng × Số lượng / Đòn bẩy = 18,000 × 0.0001 × 5,000 / 10 = 900 USDT

Giá thanh lý = (Ký quỹ duy trì – Ký quỹ ban đầu + Giá mở trung bình × Số lượng vị thế × Kích thước) / (Số lượng vị thế × Kích thước) = (36 – 900 + 18,000 × 5,000 × 0.0001) / (5,000 × 0.0001) = 16,200 USDT





Điều chỉnh này giúp nhà giao dịch tránh bị thanh lý ngay lập tức. Cần lưu ý phí và các yếu tố khác không được tính trong công thức này, vì vậy số liệu thực tế có thể khác.





Nếu giá BTCUSDT tiếp tục giảm và chạm mức giá thanh lý mới là 16,200 USDT, lệnh gọi ký quỹ tự động sẽ tiếp tục kích hoạt. Tuy nhiên, lúc này chỉ có thể thêm 14 USDT ký quỹ khả dụng còn lại, và mức giá thanh lý mới sẽ được tính lại.





Bạn sẽ nhận được thông báo lệnh gọi ký quỹ khi số dư tài khoản giảm xuống dưới mức ký quỹ duy trì yêu cầu. Các lý do phổ biến nhất kích hoạt thông báo lệnh gọi ký quỹ gồm:





3.1 Biến động thị trường: Do thị trường vốn không thể đoán trước, biến động giá có thể khiến giá trị tài sản giảm xuống dưới mức ký quỹ duy trì. Khi đó, thông báo lệnh gọi ký quỹ sẽ được gửi.





3.2 Quyết định giao dịch gặp bất lợi: Khi quyết định giao dịch lệch khỏi tình hình thị trường thực tế, tài khoản ký quỹ có thể rơi vào tình trạng cần bổ sung tài sản. Rủi ro này đặc biệt cao với nhà giao dịch ít kinh nghiệm, thiếu chiến lược rõ ràng và dễ bị cuốn theo cảm xúc khi tìm kiếm lợi nhuận nhanh. Điều này làm tăng đáng kể khả năng nhận thông báo lệnh gọi ký quỹ.





3.3 Đòn bẩy quá cao: Đặt đòn bẩy quá cao sẽ thu hẹp đáng kể biên độ dao động cho thị trường. Chỉ cần biến động nhỏ cũng có thể gây ra tổn thất lớn, làm tăng rủi ro lệnh gọi ký quỹ.





3.4 Thiếu quản lý rủi ro: Không áp dụng biện pháp quản lý rủi ro như đặt lệnh SL có thể làm tăng khả năng nhận lệnh gọi ký quỹ.





Mục đích của thông báo lệnh gọi ký quỹ là để cảnh báo tình trạng tài sản trong tài khoản, giúp bạn kịp thời bổ sung ký quỹ để duy trì yêu cầu và giữ vị thế hoạt động.









4.1 Theo dõi số dư tài khoản: Thường xuyên kiểm tra số dư và mức ký quỹ. Theo dõi sát biến động thị trường và giá trị vị thế để có thể hành động kịp thời.





4.2 Cài đặt cảnh báo và thông báo: Bật tính năng cảnh báo và thông báo trên sàn để nhận nhắc nhở kịp thời khi số dư tài khoản tiệm cận hoặc giảm dưới mức ký quỹ duy trì. Trên MEXC, bạn có thể thiết lập trong phần Cài đặt sở thích. Sau khi bật, thông báo sẽ được gửi qua Email, SMS, tin nhắn trong App hoặc thông báo đẩy.









4.3 Bổ sung tài sản: Nếu nhận thông báo lệnh gọi ký quỹ, bạn cần nhanh chóng nạp thêm tài sản vào tài khoản giao dịch Futures.





4.4 Điều chỉnh vị thế hoặc đòn bẩy: Nếu không thể nạp thêm tài sản ngay, bạn có thể xem xét điều chỉnh vị thế hoặc giảm đòn bẩy. Giảm kích thước vị thế hoặc đòn bẩy sẽ giảm yêu cầu ký quỹ, giúp tránh lệnh gọi ký quỹ. Điều này có thể bao gồm đóng một phần vị thế hoặc điều chỉnh kế hoạch giao dịch.





4.5 Chiến lược quản lý rủi ro: Cần xây dựng và tuân thủ các chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả. Bao gồm đặt lệnh SL, phân bổ tài sản hợp lý và tránh giao dịch quá mức. Những biện pháp này giúp hạn chế thua lỗ tiềm ẩn và giảm khả năng kích hoạt lệnh gọi ký quỹ.





Nhiều nhà giao dịch xem lệnh gọi ký quỹ là tiêu cực, nhưng thực ra lệnh cũng có những chức năng tích cực quan trọng:





Kéo dài thời gian vị thế: Cung cấp thêm khoảng đệm trong điều kiện thị trường bất lợi, giúp tránh thanh lý sớm.

Ngăn thoát lệnh bắt buộc: Cho nhà giao dịch cơ hội chờ đợi khả năng thị trường hồi phục, giữ khả năng tạo lợi nhuận.

Cải thiện hiệu quả vốn: Cho phép quản lý vị thế linh hoạt hơn và phân bổ ký quỹ hiệu quả hơn.

Tăng cường nhận thức rủi ro: Cảnh báo rõ ràng về rủi ro vốn, khuyến khích nhà giao dịch phát triển thói quen quản lý rủi ro đúng đắn.





Nói cách khác, lệnh gọi ký quỹ có thể xem là thị trường trao cho bạn cơ hội cuối để bảo vệ vị thế.









6.1 Duy trì đủ tài sản: Trước khi giao dịch, cần đảm bảo có đủ tài sản để đáp ứng yêu cầu ký quỹ. Tránh dồn phần lớn vốn vào ký quỹ và giữ lại một khoản dự phòng để ứng phó với biến động thị trường.





6.2 Đặt mức đòn bẩy hợp lý: Điều chỉnh mức đòn bẩy cẩn trọng, tránh đòn bẩy quá cao. Đòn bẩy lớn làm tăng rủi ro vị thế và dễ kích hoạt lệnh gọi ký quỹ.





6.3 Thực hiện quản lý rủi ro nghiêm ngặt: Xây dựng và tuân thủ chiến lược quản lý rủi ro có kỷ luật. Sử dụng lệnh SL để giới hạn thua lỗ tiềm ẩn và phân bổ tài sản dựa trên mức chịu rủi ro cá nhân.





6.4 Tránh giao dịch quá mức: Hạn chế giao dịch quá nhiều hoặc đưa ra quyết định vội vàng. Giao dịch quá mức làm tăng khả năng nhận lệnh gọi ký quỹ. Giữ bình tĩnh, lý trí và tuân thủ kế hoạch giao dịch.





6.5 Theo dõi và điều chỉnh vị thế kịp thời: Thường xuyên theo dõi điều kiện thị trường và vị thế mở. Nếu biến động thị trường dẫn đến thua lỗ, hãy giảm kích thước vị thế hoặc cân nhắc các chiến lược phòng hộ thích hợp để quản lý rủi ro.









Lệnh gọi ký quỹ là thành phần quan trọng trong hệ thống quản lý rủi ro giao dịch Futures của MEXC. Đây không phải là hình phạt, mà là cơ hội cuối để nhà giao dịch chủ động quản lý rủi ro và tránh kết quả tệ nhất - thanh lý. Mỗi nhà giao dịch Futures nên thường xuyên theo dõi tỷ lệ ký quỹ của mình và hiểu rõ mối quan hệ với tỷ lệ ký quỹ duy trì. Thay vì chờ đến khi lệnh gọi ký quỹ xảy ra sát ngưỡng thanh lý, việc thiết lập đòn bẩy và chiến lược SL ngay từ đầu sẽ hiệu quả hơn nhiều. Cuối cùng, giao dịch thành công không chỉ là nắm bắt cơ hội lợi nhuận, mà còn là quản lý và hạn chế thua lỗ tiềm ẩn một cách hiệu quả.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin để tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và đầu tư một cách thận trọng. Mọi quyết định đầu tư và kết quả phát sinh đều hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người dùng.



