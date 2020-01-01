Токеноміка would (WOULD) Дізнайтеся ключову інформацію про would (WOULD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація would (WOULD) What is $WOULD? $WOULD stems from memes but transcends them, serving as a trusted long-term wealth vehicle. Born on the Solana (SOL) chain with decentralized Web3 blockchain tech, it's unique. By a stroke of luck, $WOULD became Elon Musk's favorite meme, and with just one sentence, it was activated. After experiencing a 2600 - fold price increase and a complete turnover of hands, it has built a solid foundation at the bottom. Since then, it has been reborn, surpassing 99% of meme coins and getting past the initial 0 - 1 phase. Future of $WOULD? Rather than relying on technology or applications, it depends on the consensus of its holders. Abandoning the typical meme coin PVP (Player vs. Player) approach, $WOULD embraces PVE (Player vs. Environment), making it a refreshing change among meme coins. Among the 99% of coins that eventually become worthless, it's like the "Crypto Berkshire Hathaway," where every holder is a shareholder. Abandon centralized stocks, real estate, and fiat currencies, and embrace cryptocurrencies that you can control, taking your destiny into your own hands. It is decentralized, non - inflationary, with no marketing and no fake data. It attracts a group of investors who share the same values for long-term value investing. $WOULD is everyone's piggy bank. Tokenomics $WOULD is only issued on the SOL chain and not on other chains. Any issuance on other chains is a scam. Supply: Decentralized, CTO now in charge. No Taxes, No Bullshit. It's that simple. LP tokens are burnt, and contract ownership is renounced. WOULD Mission: Empower long-term holders to generate profits while incentivizing them to reinvest in WOULD. WOULD Values: Integrity and honesty; embracing the philosophy that “slow is fast” by prioritizing health and longevity; striving for value creation beyond mere profit. WOULD Vision: To establish itself as the Berkshire Hathaway of cryptocurrency. Офіційний вебсайт: https://www.wouldmeme.com/ Купити WOULD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни would (WOULD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена would (WOULD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 999,45M $ 999,45M $ 999,45M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 507,46M $ 507,46M $ 507,46M Історичний максимум: $ 0,701724 $ 0,701724 $ 0,701724 Історичний мінімум: $ 0,00142393 $ 0,00142393 $ 0,00142393 Поточна ціна: $ 0,508476 $ 0,508476 $ 0,508476 Дізнайтеся більше про ціну would (WOULD)

Токеноміка would (WOULD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки would (WOULD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WOULD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WOULD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WOULD, досліджуйте ціну токена WOULD в реальному часі!

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