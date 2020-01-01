Токеноміка Qubit (QBIT) Дізнайтеся ключову інформацію про Qubit (QBIT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Qubit (QBIT) Qubit is a decentralized protocol that provides permissionless access to real quantum computing infrastructure. It allows users to execute circuits on live quantum processing units (QPUs), access native quantum randomness, and experiment with quantum-secure primitives directly on-chain. Designed to bridge the gap between cutting-edge quantum hardware and the evolving landscape of Web3, Qubit enables developers, researchers, and everyday users to engage with real quantum computing through a streamlined blockchain interface. Its mission is to democratize access to quantum resources and foster a new generation of decentralized applications that integrate quantum capabilities. The platform operates on-chain, with smart contracts governing access, verification, and usage of quantum compute jobs. Users can submit quantum circuits via the Qubit interface, route them to live QPUs, and retrieve the results, all while maintaining full transparency and verifiability on the blockchain. Beyond computational access, Qubit offers tools focused on quantum security, including quantum-secure key generation and post-quantum cryptographic primitives. These features are designed to help users and protocols future-proof their infrastructure against the anticipated risks of quantum attacks on classical encryption systems. Офіційний вебсайт: https://qbit.technology Купити QBIT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Qubit (QBIT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Qubit (QBIT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 8,42M $ 8,42M $ 8,42M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 8,42M $ 8,42M $ 8,42M Історичний максимум: $ 0,0136288 $ 0,0136288 $ 0,0136288 Історичний мінімум: $ 0,00678276 $ 0,00678276 $ 0,00678276 Поточна ціна: $ 0,00842957 $ 0,00842957 $ 0,00842957 Дізнайтеся більше про ціну Qubit (QBIT)

Токеноміка Qubit (QBIT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Qubit (QBIT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів QBIT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів QBIT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку QBIT, досліджуйте ціну токена QBIT в реальному часі!

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