Токеноміка Baseape (BAPE) Дізнайтеся ключову інформацію про Baseape (BAPE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Baseape (BAPE) What is the project about? The Baseape project aims to introduce individuals to the Base ecosystem through its fun and friendly mascot, Baseape! The project is community owned and managed, with strict limits on individual holdings to promote decentralization and widespread adoption. What makes your project unique? By leveraging the power of memes and community-driven content creation, Baseape aims to increase awareness and understanding of the Baseape universe, serving as a guide and companion to all Baseapeauts along the way! History of your project. We have completed the DApp's staking feature and will release it in the next few days. After 18 hours of launching, we've got over 450 holders with 4,000 transactions and a trading volume of $986,000. The ownership of the contract has been renounced and the Liquidity Pool tokens have been locked. Офіційний вебсайт: https://www.baseape.org/ Купити BAPE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Baseape (BAPE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Baseape (BAPE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 72,43K $ 72,43K $ 72,43K Історичний максимум: $ 0,0028866 $ 0,0028866 $ 0,0028866 Історичний мінімум: $ 0,00000142 $ 0,00000142 $ 0,00000142 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Baseape (BAPE)

Токеноміка Baseape (BAPE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Baseape (BAPE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BAPE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BAPE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BAPE, досліджуйте ціну токена BAPE в реальному часі!

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