Токеноміка Volt Inu V3 (VOLT) Дізнайтеся ключову інформацію про Volt Inu V3 (VOLT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Volt Inu V3 (VOLT) Volt Inu ($VOLT) is a hyper-deflationary token whose aim is to invest in multiple asset classes such as NFTs, nodes, altcoins, staking & farming of stablecoins. This investment diversity allows mitigating the risk while taking advantage of the possible non-correlated growth of the trending assets. Офіційний вебсайт: https://voltinu.in/ Whitepaper: https://voltinu.in/Whitepaper_v1.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x7f792db54b0e580cdc755178443f0430cf799aca Купити VOLT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Volt Inu V3 (VOLT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Volt Inu V3 (VOLT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 8,70M $ 8,70M $ 8,70M Загальна пропозиція: $ 69,00T $ 69,00T $ 69,00T Циркуляційна пропозиція: $ 54,77T $ 54,77T $ 54,77T FDV (повністю розведена вартість): $ 10,96M $ 10,96M $ 10,96M Історичний максимум: $ 0,000003595 $ 0,000003595 $ 0,000003595 Історичний мінімум: $ 0,000000160155973791 $ 0,000000160155973791 $ 0,000000160155973791 Поточна ціна: $ 0,0000001588 $ 0,0000001588 $ 0,0000001588 Дізнайтеся більше про ціну Volt Inu V3 (VOLT)

Токеноміка Volt Inu V3 (VOLT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Volt Inu V3 (VOLT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VOLT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VOLT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VOLT, досліджуйте ціну токена VOLT в реальному часі!

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