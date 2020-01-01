Токеноміка VaderAI by Virtuals (VADER) Дізнайтеся ключову інформацію про VaderAI by Virtuals (VADER), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація VaderAI by Virtuals (VADER) Vader Fun ─ це платформа DAO, яка дозволяє користувачам брати участь у DAO, керованих ШІ-агентами та людьми. VaderAI прагне зарекомендувати себе як провідний організатор DAO, керованих агентами та людьми, орієнтованих на агентську економіку, використовуючи дистриб'юторську мережу Vader Fun. Офіційний вебсайт: https://app.virtuals.io/virtuals/896 Оглядач блокчейну: https://basescan.org/token/0x731814e491571A2e9eE3c5b1F7f3b962eE8f4870 Купити VADER зараз!

Токеноміка та аналіз ціни VaderAI by Virtuals (VADER) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена VaderAI by Virtuals (VADER), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 37,55M $ 37,55M $ 37,55M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 996,74M $ 996,74M $ 996,74M FDV (повністю розведена вартість): $ 37,67M $ 37,67M $ 37,67M Історичний максимум: $ 0,168 $ 0,168 $ 0,168 Історичний мінімум: $ 0,000060938884925464 $ 0,000060938884925464 $ 0,000060938884925464 Поточна ціна: $ 0,037668 $ 0,037668 $ 0,037668 Дізнайтеся більше про ціну VaderAI by Virtuals (VADER)

Токеноміка VaderAI by Virtuals (VADER): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки VaderAI by Virtuals (VADER) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VADER, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VADER, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VADER, досліджуйте ціну токена VADER в реальному часі!

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