Токеноміка USD Mapped Token (USDM) Дізнайтеся ключову інформацію про USD Mapped Token (USDM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація USD Mapped Token (USDM) У фінансовому середовищі, що постійно розвивається, USDM виділяється як маяк стабільності в динамічному світі цифрової валюти. USDM забезпечує надійне та децентралізоване рішення для обміну активами завдяки міцній прив’язці до долара США. Офіційний вебсайт: https://mountainprotocol.com/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x59D9356E565Ab3A36dD77763Fc0d87fEaf85508C Купити USDM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни USD Mapped Token (USDM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена USD Mapped Token (USDM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 9 $ 9 $ 9 Історичний мінімум: $ 0,9680163196906785 $ 0,9680163196906785 $ 0,9680163196906785 Поточна ціна: $ 0,9988 $ 0,9988 $ 0,9988 Дізнайтеся більше про ціну USD Mapped Token (USDM)

Токеноміка USD Mapped Token (USDM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки USD Mapped Token (USDM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів USDM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів USDM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку USDM, досліджуйте ціну токена USDM в реальному часі!

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