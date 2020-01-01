Токеноміка First City in Mars (TERMINUS) Дізнайтеся ключову інформацію про First City in Mars (TERMINUS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація First City in Mars (TERMINUS) TERMINUS — це мемкоїн у мережі Ethereum. Офіційний вебсайт: https://terminus.meme/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xcbde0453d4e7d748077c1b0ac2216c011dd2f406 Купити TERMINUS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни First City in Mars (TERMINUS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена First City in Mars (TERMINUS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,40M $ 2,40M $ 2,40M Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,40M $ 2,40M $ 2,40M Історичний максимум: $ 0,4999 $ 0,4999 $ 0,4999 Історичний мінімум: $ 0,000025043335677815 $ 0,000025043335677815 $ 0,000025043335677815 Поточна ціна: $ 0,02404 $ 0,02404 $ 0,02404 Дізнайтеся більше про ціну First City in Mars (TERMINUS)

Токеноміка First City in Mars (TERMINUS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки First City in Mars (TERMINUS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TERMINUS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TERMINUS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TERMINUS, досліджуйте ціну токена TERMINUS в реальному часі!

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