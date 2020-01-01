Токеноміка Santos FC Fan Token (SANTOS) Дізнайтеся ключову інформацію про Santos FC Fan Token (SANTOS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Santos FC Fan Token (SANTOS) The Santos FC Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all Santos FC supporters. The token empowers Santos FC fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences. Офіційний вебсайт: https://www.santosfc.com.br/ Whitepaper: https://research.binance.com/en/projects/santos-fc Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0xA64455a4553C9034236734FadDAddbb64aCE4Cc7 Купити SANTOS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Santos FC Fan Token (SANTOS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Santos FC Fan Token (SANTOS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 20,90M $ 20,90M $ 20,90M Загальна пропозиція: $ 30,00M $ 30,00M $ 30,00M Циркуляційна пропозиція: $ 11,55M $ 11,55M $ 11,55M FDV (повністю розведена вартість): $ 54,30M $ 54,30M $ 54,30M Історичний максимум: $ 22,652 $ 22,652 $ 22,652 Історичний мінімум: $ 1,214084958845856 $ 1,214084958845856 $ 1,214084958845856 Поточна ціна: $ 1,81 $ 1,81 $ 1,81 Дізнайтеся більше про ціну Santos FC Fan Token (SANTOS)

Токеноміка Santos FC Fan Token (SANTOS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Santos FC Fan Token (SANTOS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SANTOS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SANTOS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SANTOS, досліджуйте ціну токена SANTOS в реальному часі!

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