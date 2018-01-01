Токеноміка FREEdom Coin (FREEDOM) Дізнайтеся ключову інформацію про FREEdom Coin (FREEDOM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація FREEdom Coin (FREEDOM) FREEdom coin was launched in April 2018. It offers DeFi on BNBChain and real world crypto payment solutions for vending machines, shops & webshops. Офіційний вебсайт: https://freedom-coin.com/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/FrEeWJreTHUyPgdJ3DWrdRg6X8qogF5zG5qdxMCgXtTy Купити FREEDOM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни FREEdom Coin (FREEDOM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена FREEdom Coin (FREEDOM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 418,43K $ 418,43K $ 418,43K Загальна пропозиція: $ 10,00T $ 10,00T $ 10,00T Циркуляційна пропозиція: $ 9,94T $ 9,94T $ 9,94T FDV (повністю розведена вартість): $ 421,00K $ 421,00K $ 421,00K Історичний максимум: $ 0,00000057498 $ 0,00000057498 $ 0,00000057498 Історичний мінімум: $ 0,000000035627955743 $ 0,000000035627955743 $ 0,000000035627955743 Поточна ціна: $ 0,0000000421 $ 0,0000000421 $ 0,0000000421 Дізнайтеся більше про ціну FREEdom Coin (FREEDOM)

Токеноміка FREEdom Coin (FREEDOM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки FREEdom Coin (FREEDOM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FREEDOM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FREEDOM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FREEDOM, досліджуйте ціну токена FREEDOM в реальному часі!

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