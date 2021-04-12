Токеноміка Alpaca Finance (ALPACA) Дізнайтеся ключову інформацію про Alpaca Finance (ALPACA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Alpaca Finance (ALPACA) Alpaca Finance — це перший протокол фарму прибутковості із кредитним плечем на Binance Smart Chain. Офіційний вебсайт: https://www.alpacafinance.org/ Whitepaper: https://docs.alpacafinance.org/ Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x8f0528ce5ef7b51152a59745befdd91d97091d2f Купити ALPACA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Alpaca Finance (ALPACA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Alpaca Finance (ALPACA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,00M $ 2,00M $ 2,00M Загальна пропозиція: $ 188,00M $ 188,00M $ 188,00M Циркуляційна пропозиція: $ 151,67M $ 151,67M $ 151,67M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,48M $ 2,48M $ 2,48M Історичний максимум: $ 4,3685 $ 4,3685 $ 4,3685 Історичний мінімум: $ 0,013596787405178092 $ 0,013596787405178092 $ 0,013596787405178092 Поточна ціна: $ 0,01321 $ 0,01321 $ 0,01321 Дізнайтеся більше про ціну Alpaca Finance (ALPACA)

Токеноміка Alpaca Finance (ALPACA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Alpaca Finance (ALPACA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ALPACA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ALPACA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ALPACA, досліджуйте ціну токена ALPACA в реальному часі!

Як купити ALPACA Зацікавлені в додаванні Alpaca Finance (ALPACA) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі ALPACA, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити ALPACA на MEXC зараз!

Історія ціни Alpaca Finance (ALPACA) Аналіз історії ціни ALPACA допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни ALPACA прямо зараз!

Прогноз ціни ALPACA Хочете знати, куди рухається ALPACA? Наша сторінка прогнозу ціни ALPACA поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена ALPACA зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!