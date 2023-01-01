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0
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Індивідуальна винагорода до
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Прогрес до розблокування винагороди за наступне завдання: 0.00%
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Прогрес у рейтингу
Прогрес для переходу на наступний рівень винагороди: 100.00%.
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Завдання подіїЗавдання події
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Рейтинг обсягів торгівлі оновлюється кожні 15 хвилин.
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Перевищено -- учасників події
РейтингUIDОбсяг торгів
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Правила винагороди за рейтингом обсягу торгів
РейтингЧастка призового фондуВинагорода на користувача (USDT)Мінімальний обсяг торгів (USDT)
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Правила подіїПравила події

1. Під час події користувачі, які торгують ф’ючерсами з кредитним плечем ≥ 21x, будуть автоматично зареєстровані як учасники.

2. Ця подія лише для окремих користувачів. Маркет-мейкери та інституційні акаунти не можуть брати участь у цьому заході. Суб-акаунти не можуть брати участь у події як незалежні акаунти.

3. Після реєстрації ваші обсяги торгівлі ф’ючерсами з кредитним плечем ≥ 21x і торговою комісією > 0 (сума відкритої позиції + сума закритої позиції) протягом періоду події будуть враховані, незалежно від торгової пари.

4. Винагороди за завдання для першого досвіду не можна отримати одночасно з винагородами за інші завдання з високим кредитним плечем того самого типу на платформі.

5. Винагороди за рейтинг обсягу торгівлі будуть розподілені протягом 3 днів після завершення події. Винагороди за інші завдання будуть розподілені наступного дня.

6. Якщо ви не отримуєте винагороди протягом зазначеного часу, це може бути пов’язано з активацією контролю ризиків платформи. У такому випадку винагороди не будуть повторно видані.

7. Усіх користувачів-учасників просять суворо дотримуватися умов надання послуг. MEXC зберігає за собою право дискваліфікувати користувачів, підозрюваних у фіктивній торгівлі, масовому створенні акаунтів, самоторгівлі або маніпулюванні ринком під час події, а також право відкликати будь-які бонусні винагороди, отримані такими користувачами.

8. MEXC залишає за собою право змінювати умови цієї події без попереднього повідомлення.

9. MEXC залишає за собою право остаточної інтерпретації події. Якщо виникнуть будь-які запитання, будь ласка, зв’яжіться зі службою обслуговування клієнтів.

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