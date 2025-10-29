ราคาปัจจุบัน Wrapped BESC วันนี้ คือ 3.53 USD ติดตามการอัปเดตราคา WBESC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา WBESC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Wrapped BESC วันนี้ คือ 3.53 USD ติดตามการอัปเดตราคา WBESC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา WBESC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WBESC

ข้อมูลราคา WBESC

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ WBESC

โทเคโนมิกส์ WBESC

การคาดการณ์ราคา WBESC

Wrapped BESC โลโก้

Wrapped BESC ราคา (WBESC)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WBESC เป็น USD

-1.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Wrapped BESC (WBESC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:44:50 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Wrapped BESC (WBESC) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

-0.63%

-1.01%

-3.12%

-3.12%

ราคาเรียลไทม์ Wrapped BESC (WBESC) คือ $3.53 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดWBESC ระหว่างราคาต่ำสุด $ 3.34 และราคาสูงสุด $ 3.58 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ WBESC คือ $ 5.37 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 2.91

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น WBESC มีการเปลี่ยนแปลง -0.63% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.01% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -3.12% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Wrapped BESC (WBESC) ข้อมูลการตลาด

--
----

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped BESC คือ $ 2.98M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ WBESC คือ 842.94K โดยมีอุปทานรวมที่ 842940.3415952872 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.98M

ประวัติราคา Wrapped BESC (WBESC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped BESC เป็น USD เท่ากับ $ -0.036293539767008
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped BESC เป็น USD เท่ากับ $ -0.5102636180
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped BESC เป็น USD เท่ากับ $ -0.5809804610
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped BESC เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.036293539767008-1.01%
30 วัน$ -0.5102636180-14.45%
60 วัน$ -0.5809804610-16.45%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Wrapped BESC (WBESC)

At Besc Crypto, we are dedicated to revolutionizing the way you trade and exchange tokens. Our platform is designed with user experience in mind, ensuring that both novice and experienced traders can navigate the world of cryptocurrency with ease. With a commitment to transparency and security, we strive to provide a reliable environment for all your trading needs.

We are a Usa company registered in the State of New Hampshire. We offer a full Usa licensed centralized exchange, a native token paired with Solana and Liquidity Locked NFT collections.

Builders Edge Services & Construction (BESC LLC) is a trusted leader in the construction industry, delivering high-quality residential and commercial projects. Our team of six full-time professionals brings expertise and dedication to every project, ensuring exceptional results and customer satisfaction.

BESC LLC's innovative approach, combining traditional business with blockchain technology, positions BESC Coin as a unique investment opportunity. With a strong foundation, proven profitability, and a growing ecosystem, BESC Coin is shaping the future of construction and finance.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Wrapped BESC (USD)

Wrapped BESC (WBESC) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Wrapped BESC (WBESC) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Wrapped BESC

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Wrapped BESC ตอนนี้!

WBESC เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Wrapped BESC (WBESC)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Wrapped BESC (WBESC) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ WBESCโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wrapped BESC (WBESC)

วันนี้ Wrapped BESC (WBESC) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน WBESC เป็นUSD คือ 3.53 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน WBESC เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ WBESC เป็น USD คือ $ 3.53 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Wrapped BESC คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ WBESC คือ $ 2.98M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ WBESC คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ WBESC คือ 842.94K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ WBESC คือเท่าใด?
WBESC ถึงราคา ATH ที่ 5.37 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ WBESC คือเท่าไร?
WBESC ถึงราคา ATL ที่ 2.91 USD
ปริมาณการเทรดของ WBESC คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ WBESC คือ -- USD
ปีนี้ WBESC จะสูงขึ้นอีกไหม?
WBESC อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา WBESC เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Wrapped BESC (WBESC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

