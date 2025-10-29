Wrapped BESC ราคา (WBESC)
-0.63%
-1.01%
-3.12%
-3.12%
ราคาเรียลไทม์ Wrapped BESC (WBESC) คือ $3.53 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดWBESC ระหว่างราคาต่ำสุด $ 3.34 และราคาสูงสุด $ 3.58 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ WBESC คือ $ 5.37 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 2.91
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น WBESC มีการเปลี่ยนแปลง -0.63% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.01% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -3.12% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped BESC คือ $ 2.98M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ WBESC คือ 842.94K โดยมีอุปทานรวมที่ 842940.3415952872 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.98M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped BESC เป็น USD เท่ากับ $ -0.036293539767008
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped BESC เป็น USD เท่ากับ $ -0.5102636180
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped BESC เป็น USD เท่ากับ $ -0.5809804610
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped BESC เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.036293539767008
|-1.01%
|30 วัน
|$ -0.5102636180
|-14.45%
|60 วัน
|$ -0.5809804610
|-16.45%
|90 วัน
|$ 0
|--
At Besc Crypto, we are dedicated to revolutionizing the way you trade and exchange tokens. Our platform is designed with user experience in mind, ensuring that both novice and experienced traders can navigate the world of cryptocurrency with ease. With a commitment to transparency and security, we strive to provide a reliable environment for all your trading needs.
We are a Usa company registered in the State of New Hampshire. We offer a full Usa licensed centralized exchange, a native token paired with Solana and Liquidity Locked NFT collections.
Builders Edge Services & Construction (BESC LLC) is a trusted leader in the construction industry, delivering high-quality residential and commercial projects. Our team of six full-time professionals brings expertise and dedication to every project, ensuring exceptional results and customer satisfaction.
BESC LLC's innovative approach, combining traditional business with blockchain technology, positions BESC Coin as a unique investment opportunity. With a strong foundation, proven profitability, and a growing ecosystem, BESC Coin is shaping the future of construction and finance.
