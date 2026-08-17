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ราคาปัจจุบัน TSHOT Token วันนี้ คือ 0.201567 USD มูลค่าตลาด TSHOT เท่ากับ 10,025.23 USD ติดตามการอัปเดตราคา TSHOT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน TSHOT Token วันนี้ คือ 0.201567 USD มูลค่าตลาด TSHOT เท่ากับ 10,025.23 USD ติดตามการอัปเดตราคา TSHOT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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TSHOT Token ราคา (TSHOT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 TSHOT เป็น USD

$0.201567
$0.201567$0.201567
+0.02%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
TSHOT Token (TSHOT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:34:29 (UTC+8)

ราคา TSHOT Token วันนี้

ราคาปัจจุบัน TSHOT Token (TSHOT) วันนี้ $ 0.201567, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.06% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TSHOT เป็น USD คือ $ 0.201567 ต่อ TSHOT.

TSHOT Token มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 10,025.23 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 117.88K TSHOT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TSHOT เทรดระหว่าง $ 0.195327 (ต่ำ) กับ $ 0.202116 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 2.46 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.096513

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TSHOT เคลื่อนไหว +0.26% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -8.11% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 111.29.

TSHOT Token (TSHOT) ข้อมูลการตลาด

$ 10.03K
$ 10.03K$ 10.03K

$ 111.29
$ 111.29$ 111.29

$ 16.99K
$ 16.99K$ 16.99K

117.88K
117.88K 117.88K

84,289.83831035055
84,289.83831035055 84,289.83831035055

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ TSHOT Token คือ $ 10.03K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 111.29 อุปทานหมุนเวียนของ TSHOT คือ 117.88K โดยมีอุปทานรวมที่ 84289.83831035055 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 16.99K

ประวัติราคา TSHOT Token USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.195327
$ 0.195327$ 0.195327
ต่ำสุด 24h
$ 0.202116
$ 0.202116$ 0.202116
สูงสุด 24h

$ 0.195327
$ 0.195327$ 0.195327

$ 0.202116
$ 0.202116$ 0.202116

$ 2.46
$ 2.46$ 2.46

$ 0.096513
$ 0.096513$ 0.096513

+0.26%

+2.06%

-8.11%

-8.11%

ประวัติราคา TSHOT Token (TSHOT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา TSHOT Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.00407248
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TSHOT Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0090866000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TSHOT Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0384713396
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TSHOT Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000002346773467

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00407248+2.06%
30 วัน$ -0.0090866000-4.50%
60 วัน$ -0.0384713396-19.08%
90 วัน$ -0.0000002346773467-0.00%

การคาดการณ์ราคา TSHOT Token

การคาดการณ์ราคา TSHOT Token (TSHOT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ TSHOT ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา TSHOT Token (TSHOT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ TSHOT Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา TSHOT Token จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา TSHOT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา TSHOT Token

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TSHOT Token (TSHOT) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Flow EVM EcosystemNFTFiNFT

เกี่ยวกับ TSHOT Token

เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ TSHOT Token ใช้งาน?

TSHOT Token ดำเนินงานบนเครือข่าย -- ซึ่งกำหนดวิธีการประมวลผลธุรกรรม ความเร็วในการยืนยัน และความปลอดภัยโดยรวม เครือข่ายนี้ยังเป็นตัวกำหนดความเข้ากันได้กับกระเป๋าเงิน แอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApp) และมาตรฐานสัญญาอัจฉริยะอีกด้วย

ราคาปัจจุบันของ TSHOT เป็นเท่าไร?

โทเคนนี้มีราคาอยู่ที่ ฿6.50995418440073574000 โดยแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 2.06% การอัปเดตราคาจะถูกรวบรวมจากตลาดแลกเปลี่ยนชั้นนำทั่วโลกแบบเรียลไทม์

TSHOT Token อยู่ในหมวดหมู่ใด?

TSHOT Token จัดอยู่ในหมวดหมู่ Sports,NFT,NFTFi,Flow EVM Ecosystem การจัดประเภทนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบ TSHOT กับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันในภาคเดียวกัน เช่น โทเคน DeFi, มีม, Layer-1, Layer-2 หรือ AI

มูลค่าตามราคาตลาดของ TSHOT Token เป็นเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันอยู่ที่ ฿323782.1071310273406000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #8442 มูลค่าตามราคาตลาดเป็นตัวชี้วัดที่ครอบคลุมถึงขนาด การยอมรับ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ขณะนี้มีการหมุนเวียนของ TSHOT จำนวนเท่าไร?

มีโทเคน 117882.61621779393 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ปริมาณนี้ส่งผลโดยตรงต่อสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน การค้นพบราคา และคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อ

การซื้อขายของ TSHOT Token ในวันนี้มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหน?

ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา TSHOT มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายที่สูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของตลาดที่เพิ่มขึ้นหรือการตอบสนองต่อข่าวสารล่าสุด

ราคาระหว่างวันนี้เปรียบเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุดเป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TSHOT Token เคลื่อนไหวระหว่าง ฿6.30842261370384294000 และ ฿6.52768508701493352000 ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจความผันผวนระยะสั้นและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ TSHOT Token

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:34:29 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ TSHOT Token (TSHOT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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